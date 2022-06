Τέλος στην ζωή της έβαλε η 31χρονη influencer και μοντέλο Niece Waidhofer, ενώ – σύμφωνα με το TMZ – φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Οι αστυνομικές αρχές έλαβαν τηλεφώνημα από συγγενή της, που ανησύχησε και ζήτησε να επισκεφθούν το σπίτι της στο Χιούστον του Τέξας.

Η Niece Waidhofer, η οποία είχε 4,2 εκατ. followers στο Instagram, προσπαθούσε μέσω των social media να όσους αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας. Η influencer θορύβησε τους θαυμαστές της, όταν ξαφνικά ο λογαριασμός της απέμεινε με μόλις τρεις αναρτήσεις, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της.

Πληροφορίες του TMZ αναφέρουν ότι η 31χρονη influencer αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και μάλιστα είχε μιλήσει πολλές φορές για αυτά. Όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, οι followers της εξέφρασαν την θλίψη τους στα social media.

Δημοσιεύματα μάλιστα αναφέρουν ότι μέλη της οικογένειας της ετοιμάζουν έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με τίτλο «Peace From Niece», για να βοηθήσουν ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια θέματα με την ψυχική τους υγεία.

Model and influencer Niece Waidhofer — who often worked to help her followers through their own mental health struggles — has died by suicide … TMZ has learned. https://t.co/XoeadAv9G9