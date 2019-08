Αυτός είναι ο 24χρονος που «θέρισε» εννέα ανθρώπους στο Ντέιτον πριν πέσει και ο ίδιος νεκρός!

Ο νεαρός μακελάρης του Ντέιτον, ο Connor Betts, σκότωσε εννέα ανθρώπους προτού πέσει κι ο ίδιος νεκρός έξω από το μπαρ «Ned Peppers».

Ο 24χρονος πυροβόλησε τα θύματά του σε λιγότερο από 1′ λεπτό, χρησιμοποιώντας όπλο τύπου Καλάσνικοφ, δήλωσε η δήμαρχος της πόλης.

This is the scumbag Connor betts who killed innocent people in Dayton and his own sister !!! #massshooting #daytonshooter pic.twitter.com/RyYwsDm6lC

Ωστόσο, αίσθηση αλλά και επιπλέον ερωτήματα σχετικά με το κίνητρο του δράστη, εγείρονται από την αποκάλυψη ότι μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται και η αδελφή του Betts!

Η Meghan Betts, «μία λευκή γυναίκα 22 ετών» είναι η αδελφή του 24χρονου Connor, του «λευκού άνδρα» που εκτέλεσε την επίθεση, ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές του Ντέιτον.

#Prayersup🙏🏾, 9 dead, 27 injured in a shooting in #Dayton, #Ohio. At least 27 others were wounded, the police said. The Dayton police identified the suspected gunman as Connor Betts, 24. Mr. Betts was killed by the police, who responded to the shooting quickly. pic.twitter.com/7oBlWKR5pK

— talkandthought (@talkandthought1) August 4, 2019