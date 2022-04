Ονομάζεται, Αζάτεκ Ομουρμπέκοφ, είναι αντισυνταγματάρχης του ρωσικού στρατού και πλέον αποκαλείται «σφαγέας της Μπούτσα». Είναι ο διοικητής της 64ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας και μάλιστα λίγες εβδομάδες πριν σταλεί στην Ουκρανία πήρε και τις ευλογίες της εκκλησίας.

Ο ανταποκριτής του ABC Τζέιμς Λόνγκμαν, μίλησε έναν ντόπιο, τον Μίκολα ο οποίος είπε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες είχαν εντολή να σκοτώσουν όλους τους άνδρες κάτω των 50 ετών και του έδωσαν περιθώριο 20 λεπτών να θάψει τους φίλους του.

«Ζητούσαν τα έγγραφα όποιου έβρισκαν στον δρόμο. Αν σε θεωρούσαν απειλή, ήσουν νεκρός. Έβαζαν τους άνδρες να γδύνονται για να δουν αν έχουν τατουάζ που παραπέμπουν στον στρατό».

Ο σφαγέας της Μπούτσα είναι περίπου 40 ετών και έχει ήδη παρασημοφορηθεί.

Τώρα όμως είναι κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου καθώς εκτός από τις εκτελέσεις αμάχων κατηγορείται για για βιασμούς.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ο διοικητής θεωρείται ο απόλυτος υπεύθυνος για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττουν οι στρατιώτες του.

Lieutenant Colonel Omurbekov Azatbek Asanbekovich, military unit 51460, brigade commander of the 64th separate motorized rifle brigade (Khabarovsk Territory) is responsible for the massacre in #Bucha. #BuchaGenocide #BuchaMassacre



