Bίντεο με πολύ σκληρά πλάνα με νεκρούς αμάχους από τον πόλεμο στην Ουκρανία στις πολιορκημένες πόλεις, έδειξε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι σόκαρε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με το βίντεο αυτό με ανθρώπους που σκοτώθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αυτές οι εικόνες είναι «φοβερές», σχολίασε η πρέσβειρα της Βρετανίας στον ΟΗΕ, Μπάρμπαρα Γούντγουορντ, δηλώνοντας «συγκλονισμένη» από τα πλάνα που έδειχναν καμένα και ακρωτηριασμένα πτώματα, ακόμα και παιδιών.

Στο βίντεο εικονίζονται σοροί ανθρώπων από το Ιρπίν, την Ντιμέρκα, τη Μαριούπολη και την Μπούτσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

This video was shown by @ZelenskyyUa at a meeting of UN Security Council, which was convened because of #BuchaMasacre.

He showed the genocide of the Ukrainians committed by russian army.

He said: #russia is turning the right of veto into the right of murders.

Expel 🇷🇺 from @UN! pic.twitter.com/j4rnnloMfs