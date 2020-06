Δεν… ιδρώνει τ’ αυτί τους ούτε από την αντίδραση της Ελλάδας ούτε από το διάβημα στον Τούρκο πρέσβη. Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να προκαλέσει μέχρι… τέλους και διαμηνύει ότι οι έρευνες στη Μεσόγειο θα γίνουν.

Η νέα πρόκληση της Τουρκίας ήρθε από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι, που απάντησε στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, ο οποίος είχε προειδοποιήσει την Τουρκία πως καμία ενέργειά της στην ελληνική υφαλοκρηπίδα δεν θα μείνει αναπάντητη!

«Οι νέες περιοχές ερευνών που έχουν αιτηθεί τα “Τουρκικά Πετρέλαια” για έρευνες και γεωτρήσεις βρίσκονται εντός της υφαλοκρηπίδας που έχει δηλώσει η χώρα μας στον ΟΗΕ. Η χώρα μας θα συνεχίσει τη χρήση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην περιοχή την οποία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα», δήλωσε ο Ακσόι.

«Είναι απόλυτη η αποφασιστικότητα μας να υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα όπως και αυτά των Τουρκοκυπρίων στην ανατολική Μεσόγειο. Στα πλαίσια αυτά, οι σεισμικές μας έρευνες και οι γεωτρήσεις μας συνεχίζονται σύμφωνα με το προκαθορισμένο μας πρόγραμμα», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Statement of the Spokesperson of the MFA, Mr. Hami Aksoy, in Response to a Question Regarding the Statement of the MFA of Greece, Regarding the Application of Turkish Petroleum for Licences for Seismic Survey and Drilling Activities https://t.co/h1PPQ7Joho