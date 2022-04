Έκρηξη σημειώθηκε σε νυκτερινό κέντρο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 31, μετέδωσε το Associated Press.

Η έκρηξη πιστεύεται ότι προκλήθηκε από διαρροή αερίου και διεξάγονται έρευνες, μετέδωσε το AP, επικαλούμενο εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών.

«Πολύ θλιβερές ειδήσεις για απώλειες ως αποτέλεσμα έκρηξης στο κλαμπ στο κέντρο του Μπακού», έγραψε στο Twitter ο αμερικανός πρεσβευτής Καζάρ Ιμπραήμ. «Συλλυπητήρια και προσευχές».

Explosion at one of the night clubs in downtown #Baku , #Azerbaijan . Gas leak suspected. 1 person killed, 24 wounded. pic.twitter.com/UsNW548D7l

Είκοσι τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, οι περισσότεροι με εγκαύματα, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το AP.

Video from the scene of an explosion within Baku the capitol and port city of Azerbaijan. At this time the cause of the explosion is unknown. pic.twitter.com/YbVv4V3YKB