Bloomberg: Δραματικό παρασκήνιο με μυστική συνάντηση Ρώσων με Ευρωπαίους διπλωμάτες – Η Μόσχα θεωρεί ότι βρίσκεται ήδη σε σύγκρουση με ευρωπαϊκές χώρες

Ρώσος διπλωμάτης υποστήριξε ότι οι παραβιάσεις ήταν αντίποινα για ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία
MIG
Μαχητικό MIG στον εναέριο χώρο της Σουηδίας / REUTERS

Το δραματικό παρασκήνιο μιας μυστικής συνάντησης ανάμεσα σε ευρωπαίους και Ρώσους διπλωμάτες και ενώ εξελίσσονταν οι παραβιάσεις από την Ρωσία όλες τις προηγούμενες ημέρες αποκαλύπτει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.

Σύμφωνα με αυτό Ευρωπαίοι διπλωμάτες σε επαφές που είχαν όλο το τελευταίο διάστημα με την Μόσχα προειδοποιούσαν ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να απαντήσει με πλήρη ισχύ σε οποιαδήποτε περαιτέρω παραβίαση του εναέριου χώρου του, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών.

Μάλιστα σύμφωνα πάντα με το Bloomberg υπήρξε και μια συνάντηση μεγάλης έντασης στη Μόσχα, με Βρετανούς, Γάλλους και Γερμανούς διπλωμάτες να εγκαλούν την Ρωσία για την πρόσφατη παραβίαση από τρία μαχητικά MiG-31 του εναέριου χώρου της Εσθονίας.

Οι διπλωμάτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση αυτή αποτέλεσε εσκεμμένη ενέργεια κατόπιν εντολής από τη ρωσική στρατιωτική ηγεσία.

Τα πρόσφατα περιστατικά προκαλούν έντονη ανησυχία στα ανατολικά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, καθώς σημειώνονται σε μια περίοδο που ο Βλαντιμίρ Πούτιν εντείνει τις επιθέσεις κατά της ουκρανικής πολιτικής υποδομής, ενώ η στήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο εμφανίζει σημάδια αποδυνάμωσης.

Η συνάντηση στη Μόσχα προσφέρει μία εικόνα της αυξανόμενης έντασης και της διπλωματικής σύγκρουσης που εκτυλίσσεται στα παρασκήνια, τονίζει το Bloomberg.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μάλιστα, Ρώσος διπλωμάτης υποστήριξε ότι οι παραβιάσεις ήταν αντίποινα για ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ για στήριξη αυτών των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, η Μόσχα θεωρεί ότι βρίσκεται ήδη σε σύγκρουση με ευρωπαϊκές χώρες.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παρατήρησαν ότι η ρωσική αντιπροσωπεία κατέγραφε εκτενώς τις δηλώσεις τους, γεγονός που δείχνει πιθανή εντολή για άμεση ενημέρωση της ηγεσίας στο Κρεμλίνο για τη θέση του ΝΑΤΟ.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση και ότι οι πρεσβευτές δήλωσαν ξεκάθαρα πως οι παραβιάσεις πρέπει να σταματήσουν.

