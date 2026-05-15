Κόσμος

Ατλαντικός: Βίντεο από τη διάσωση ατόμων από αεροσκάφος που έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση

Ήταν μία συνηθισμένη πτήση 20 λεπτών στις Μπαχάμες, όταν το αεροσκάφος παρουσίασε διαδοχικές βλάβες
Διάσωση 11 ατόμων από αεροσκάφος που έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση στον Ατλαντικό
Στιγμιότυπο από τη δραματική διάσωση 11 ατόμων από αεροσκάφος που έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση στον Ατλαντικό / πηγή φωτογραφίας Χ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Θαύμα στον Ατλαντικό! Έντεκα επιβαίνοντες σε αεροσκάφος που πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση διασώθηκαν χάρη σε μία ριψοκίνδυνη επιχείρηση της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας.

Το αεροσκάφος με τους 11 επιβαίνοντες βρέθηκε στον Ατλαντικό ωκεανό στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Φλόριντα μετά από αναγκαστική προσθαλάσσωση αεροσκάφους στις 12 Μαΐου. Παρουσιάστηκε βλάβη στο σύστημα πλοήγησης, στον ασύρματο και στους δύο κινητήρες του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα ο πιλότος να αναγκαστική προσγείωση στη θάλασσα. Οι 11 επιβαίνοντες παρέμειναν για πέντε ώρες σε σωσίβια λέμβο περιμένοντας βοήθεια.

Ήταν μία συνηθισμένη πτήση 20 λεπτών στις Μπαχάμες και συγκεκριμένα από το νησί Μαρς Χάρμπορ προς τα νησιά Αμπάκο, όταν το αεροσκάφος παρουσίασε διαδοχικές βλάβες. Πρώτα χάλασε το σύστημα πλοήγησης, στη συνέχεια ο ασύρματος, μετά ο ένας κινητήρας και στο τέλος ο άλλος. 

«Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με κανέναν μέσω ασυρμάτου για αρκετή ώρα. Προσπάθησα να καλέσω το Φρίπορτ (Μπαχάμες), προσπάθησα να καλέσω τον ασύρματο του Μαϊάμι. Δεν ξέρω αν με άκουγαν, αλλά δεν έλαβα απάντηση», είπε ο πιλότος του αεροσκάφους, Ίαν Νίξον, στο CBS News.

Αδυνατώντας να βρει ένα ασφαλές μέρος προσγείωσης, αποφάσισε να το κατεβάσει στη θάλασσα περίπου 289 χιλιόμετρα βόρεια του Μαϊάμι. «Μόλις χτύπησα το νερό, η πρώτη μου σκέψη ήταν: ”Δεν πεθάναμε”», περιγράφει ο Νίξον.

Ακολούθησε μια δοκιμασία πολλών ωρών πάνω σε μια σωσίβια λέμβο, καθώς ο πιλότος και οι επιβάτες φόρεσαν σωσίβια και περίμεναν για ώρες μέχρι να τους εντοπίσουν οι διασώστες.

 

 

«Τους είπα: ”Στα επόμενα 10 λεπτά, θα έρθει ένα αεροπλάνο”, τότε ένας από τους επιβάτες είπε: ”Περίμενε, άκουσα κάτι;”», ήταν ο μακρινός ήχος ενός ελικοπτέρου από την 920η Πτέρυγα Διάσωσης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
106
87
70
65
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Έπιασαν τον άνδρα που έκλεψε κάρα αγίας από εκκλησία στην Τσεχία - Ετοιμαζόταν να την πετάξει σε ποτάμι
Ο δράστης άνδρας έκλεψε την κάρα πριν από τη θεία λειτουργία όταν ο συναγερμός της εκκλησίας απενεργοποιήθηκε, έσπασε τη γυάλινη λειψανοθήκη, πήρε το λείψανο και εξαφανίστηκε
Το κρανίο της Αγίας Ζντισλάβα του Λέμπερκ στην Τσεχία
Newsit logo
Newsit logo