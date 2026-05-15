«Χείμαρρος» ο Μερτς: Η κυβέρνηση στη Γερμανία έχει αδυναμίες κι εγώ επικοινωνιακό πρόβλημα

Αδυναμίες της κυβέρνησής του στη Γερμανία, αλλά και προσωπικά επικοινωνιακά προβλήματα, παραδέχθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατά τη διάρκεια συνάντησής του με νέους στο πλαίσιο των φετινών Καθολικών Ημερών.

Ο Φρίντριχ Μερτς αφού παραδέχθηκε τις επικοινωνιακές αδυναμίες της κυβέρνησης στη Γερμανία, άσκησε κριτική στις ΗΠΑ ενώ να σημειωθεί πως αποδοκιμάστηκε έντονα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η διαφωνία είναι μέρος της δημοκρατίας, αλλά πρέπει να οδηγεί και σε αποτελέσματα. Και αυτή τη στιγμή ίσως διαφωνούμε πάρα πολύ και επιτυγχάνουμε πολύ λίγα αποτελέσματα», δήλωσε ο καγκελάριος στις Καθολικές Ημέρες στο Βίρτσμπουργκ, αναφερόμενος στις δημόσιες τριβές μεταξύ εταίρων του κυβερνητικού συνασπισμού και στις διαφορετικές απόψεις σε κομβικά ζητήματα.

«Η ανοχή ξεκινάει εκεί όπου τελειώνει η δική μας γνώμη. Το ερώτημα είναι αν οι άνθρωποι στη Γερμανία ακούν ο ένας τον άλλον, αποδέχονται τις άλλες απόψεις και προσπαθούν να αναπτύξουν κοινές λύσεις. Πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι δυνατόν να βρεθούν λύσεις στο πολιτικό κέντρο», τόνισε ο κ. Μερτς.

Οι νέοι Καθολικοί από την πλευρά τους ζήτησαν από τον καγκελάριο να εμπλέξει περισσότερο τη νεολαία στις πολιτικές αποφάσεις και να μην θεωρεί τους νέους τεμπέληδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κανείς στο κόμμα μου δεν έχει ισχυριστεί ότι οι άνθρωποι στη Γερμανία είναι τεμπέληδες», αντέτεινε εκείνος, αλλά ταυτόχρονα παραδέχθηκε: «Γνωρίζω ότι πρέπει να βελτιώσω την επικοινωνία μου.

Αναρωτιέμαι όλο και περισσότερο γιατί προφανώς δεν καταφέρνω να προσεγγίσω και να πείσω επαρκώς τον λαό (…) Θέλω να προσπαθήσω να δώσω στη χώρα και στον λαό της αισιοδοξία, παρά τις μεγάλες προκλήσεις – να πειστούν ότι θα τις ξεπεράσουν.

Αλλά θα πρέπει να εξηγήσω περισσότερο», ανέφερε, ενώ υπερασπιζόμενος τη δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά ότι «τα πράγματα κινούνται πιο γρήγορα σε μια δικτατορία, αλλά συνήθως πάνε τελικά στραβά».

Απαντώντας σε ερωτήσεις παρευρισκόμενων σχετικά με το τι δίνει στον ίδιο αισιοδοξία και ελπίδα παρά τις προκλήσεις, ο καγκελάριος αναφέρθηκε στην αυτοπεποίθησή του.

«Έχω αυτοπεποίθηση επειδή δεν θέλω ούτε καν να σκεφτώ ότι θα απογοητευτώ», είπε και πρόσθεσε ότι έχει την πεποίθηση ότι διαθέτει την ικανότητα να οδηγήσει τη χώρα και πάλι μπροστά. «Η λέξη “πεποίθηση” είναι καλύτερη για μένα από τη λέξη “ελπίδα”», τόνισε.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι «αυτή τη στιγμή δεν αυξάνεται ο θαυμασμός μου» και πρόσθεσε ευθέως: «Δεν θα συμβούλευα σήμερα τα παιδιά μου να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις ΗΠΑ».

Κατά την άφιξή του στο Συνεδριακό Κέντρο του Βίρτσμπουργκ ο καγκελάριος δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες και σφυρίγματα από ακτιβιστές για το κλίμα, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις πολιτικές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σχετικά με το περιβάλλον.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μπροστά από το κτήριο είχαν συγκεντρωθεί μερικές εκατοντάδες άτομα, τα οποία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση των οργανώσεων «Ανοιχτή Αντιφασιστική Συνάντηση», «Fridays for Future», ενώ ακτιβιστές διέκοψαν κατ΄επανάληψη και την εκδήλωση συζήτησης του κ. Μερτς με περίπου 1.000 νέους.