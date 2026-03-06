Bloomberg: Η μείωση αντιπυραυλικών συστημάτων προκαλεί παγκόσμια ανησυχία – «Εξαφανίζονται επικίνδυνα τα αποθέματα»

Η έξαρση των πολέμων πάνω στον πλανήτη, με πιο πρόσφατο αυτόν στη Μέση Ανατολή, αύξησε τη ζήτηση οπλικών συστημάτων για την προστασία των χωρών απέναντι στις εχθρικές επιθέσεις. Κυβερνήσεις και στρατιωτικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η ζήτηση για τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα και πυρομαχικά αυξάνεται ταχύτερα από την παραγωγή τους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα, σε κλειστή συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, ότι τα παγκόσμια αποθέματα τέτοιων συστημάτων μειώνονται επικίνδυνα. Αξιωματούχοι σημείωσαν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω εάν παραταθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η Ευρώπη έχει ήδη χρησιμοποιήσει μέρος των στρατιωτικών της αποθεμάτων για να στηρίξει την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία. Το ζήτημα της επάρκειας των πυρομαχικών έχει λάβει τόσο τεχνικές όσο και πολιτικές διαστάσεις.

Επικριτές της πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν κατηγορούν την αμερικανική κυβέρνηση ότι εξαντλεί πολύτιμα στρατιωτικά αποθέματα σε μια σύγκρουση που θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα της Ουάσιγκτον να αντιμετωπίσει μεγαλύτερους αντιπάλους, όπως η Κίνα ή η Ρωσία.

Ανησυχία στον Λευκό Οίκο για τα αποθέματα πυρομαχικών

Την Παρασκευή (06.03.2026), ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν προτίθεται να αποδεχθεί μια διαπραγματευμένη λύση με το Ιράν, υποδηλώνοντας ότι η σύγκρουση μπορεί να παραταθεί. «Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, παρά μόνο άνευ όρων παράδοση», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Την ίδια ημέρα, κορυφαίες αμερικανικές αμυντικές εταιρείες, όπως η Lockheed Martin και η RTX Corp., επρόκειτο να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο, καθώς το Πεντάγωνο πιέζει για επιτάχυνση της παραγωγής όπλων εν μέσω της κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων. Και οι δύο εταιρείες έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίες με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας για την αύξηση της παραγωγής.

Περιορισμένη παραγωγική ικανότητα

Στην Ασία, η ιαπωνική Mitsubishi Heavy Industries κατασκευάζει πυραύλους Patriot κατόπιν άδειας της Lockheed Martin, ωστόσο η παραγωγική της δυνατότητα παραμένει περιορισμένη. Η εταιρεία αυξάνει την ετήσια παραγωγή της από περίπου 30 μονάδες, αλλά αντιμετωπίζει προβλήματα στην προμήθεια κρίσιμων εξαρτημάτων, γνωστών ως «seekers», τα οποία αποστέλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 2025 οι ΗΠΑ παρήγαγαν περίπου 600 πυραύλους Patriot. Παράλληλα, η Ιαπωνία εξήγαγε πέρυσι μια παρτίδα τέτοιων πυραύλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως Ιάπωνες αξιωματούχοι άμυνας επισημαίνουν ότι το Τόκιο χρειάζεται μεγαλύτερα αποθέματα τόσο των Patriot όσο και των πυραύλων SM-3 που εκτοξεύονται από πλοία.

Στη Νότια Κορέα, ο υπουργός Εξωτερικών Τσο Χιουν δήλωσε ότι η Σεούλ βρίσκεται σε συνομιλίες με τις αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στη χώρα για πιθανή επανατοποθέτηση οπλικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Patriot.

Πίεση από επιθέσεις drones

Η Ουκρανία εξακολουθεί να δέχεται συνεχείς επιθέσεις από ρωσικούς πυραύλους και χρειάζεται σταθερή ροή πυραύλων αναχαίτισης. Ωστόσο, η αποστολή ευρωπαϊκών αποθεμάτων σε συμμάχους στον Περσικό Κόλπο θα μπορούσε να αποσπάσει κρίσιμους πόρους από την ουκρανική άμυνα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Περισσότερα από 1.000 drones τύπου Shahed-136, ιρανικής σχεδίασης, έχουν πλήξει στόχους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών βάσεων, ενεργειακών εγκαταστάσεων και πολιτικών κτιρίων. Παρόμοια drones έχουν χρησιμοποιηθεί από τη Ρωσία κατά ουκρανικών πόλεων και υποδομών.

Οι ανησυχίες εντείνονται, καθώς επιβεβαιώνονται οι προειδοποιήσεις του Κιέβου ότι τα φθηνά drones μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες καταστροφές. Σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν εμφανιστεί σε διάφορες περιοχές, ενώ η χρήση τους επεκτείνεται πέρα από την Ουκρανία.

Ακριβή άμυνα απέναντι σε φθηνά όπλα

Οι πύραυλοι Patriot έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην αναχαίτιση τέτοιων επιθέσεων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν αναφέρει ποσοστά επιτυχίας άνω του 90%. Ωστόσο, η χρήση πυραύλων αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την καταστροφή drones που κοστίζουν περίπου 20.000 δολάρια δημιουργεί σοβαρό στρατηγικό δίλημμα. «Υπάρχουν πύραυλοι για τα συστήματα Patriot, αλλά εκατοντάδες ή χιλιάδες Shahed δεν μπορούν να αναχαιτιστούν με Patriot, καθώς είναι υπερβολικά δαπανηρό» δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος πρότεινε την ανταλλαγή τεχνογνωσίας της Ουκρανίας στην αντιμετώπιση drones με συμμάχους της Μέσης Ανατολής, με αντάλλαγμα την προμήθεια επιπλέον πυραύλων Patriot.

Τα πιο κρίσιμα συστήματα

Στον πόλεμο με το Ιράν, μεταξύ των πιο σημαντικών συστημάτων αναχαίτισης συγκαταλέγονται οι πύραυλοι Patriot PAC-3, SM-3 Block IIA, SM-6 και το σύστημα THAAD.

Η Lockheed Martin είναι ο βασικός κατασκευαστής των PAC-3 και THAAD, ενώ η RTX Corp. παράγει τους πυραύλους της σειράς SM καθώς και τους πυραύλους cruise Tomahawk, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα στις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης.

Το κόστος των συστημάτων αυτών είναι ιδιαίτερα υψηλό: ένας πύραυλος PAC-3 κοστίζει περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο SM-3 Block IIA, σχεδιασμένος για την καταστροφή βαλλιστικών πυραύλων στο Διάστημα, μπορεί να φτάσει σχεδόν τα τριπλάσια.