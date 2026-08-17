Bonnie Tyler: Το συγκινητικό τελευταίο αντίο – Τραγούδησαν το «Total Eclipse of the Heart» στην κηδεία της

Η κηδεία της Bonnie Tyler συγκέντρωσε πλήθος κόσμου έξω από τον ναό, με τους θαυμαστές της να τραγουδούν το «It’s a Heartache» καθώς περνούσε το φέρετρο, ενώ χορωδία απέδωσε και το εμβληματικό «Total Eclipse of the Heart». Στην τελετή για την τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» και η δήμαρχος του Σουόνσι, Πένι Μάθιους.

Το τελευταίο «αντίο» στην Bonnie Tyler είπαν τη Δευτέρα (17.08.2026) συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές, στην κηδεία που τελέστηκε στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας, στο Σουόνσι της Ουαλίας. Η σπουδαία τραγουδίστρια , η οποία πέθανε τον Ιούλιο σε ηλικία 75 ετών , αποχαιρετήθηκε υπό τους ήχους τραγουδιών που σημάδεψαν τη μακρά καριέρα της.

(Πηγή φωτογραφίας: Reuters)

Μπόνι Τάιλερ: Το «Total Eclipse of the Heart» στο τελευταίο αντίο

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή κατά την οποία ακούστηκαν τραγούδια που έχουν ταυτιστεί με την Μπόνι Τάιλερ. Καθώς το φέρετρο μεταφερόταν προς την εκκλησία, οι συγκεντρωμένοι θαυμαστές τραγούδησαν το «It’s a Heartache» και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Thousands of fans gathered Saturday in the streets of a coastal town in Wales to say goodbye to the late singer Bonnie Tyler as her casket was carried home 🥹💔 pic.twitter.com/5gnUIzylxd — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) August 16, 2026

Κατά τη διάρκεια της τελετής, χορωδία ερμήνευσε το «Bridge Over Troubled Water», καθώς και το «Total Eclipse of the Heart», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ουαλής ερμηνεύτριας.

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Μετά την τελετή, η νεκρική πομπή κατευθύνθηκε προς το Σκιούεν, στην περιοχή Νιθ Πορτ Τάλμποτ, όπου βρίσκεται η ιδιαίτερη πατρίδα της τραγουδίστριας.

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GB News National Reporter @_Jack_Carson reports from Swansea as crowds gather at the funeral of Bonnie Tyler to pay tribute to the legendary Welsh singer. pic.twitter.com/Z8syX3WNXQ — GB News (@GBNEWS) August 17, 2026

«Ήταν πάντα σταρ, αλλά ποτέ ντίβα»

Τον επικήδειο εκφώνησε ο επί χρόνια ατζέντης της, Ματ Ντέιβις, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στη σκηνική παρουσία όσο και στον χαρακτήρα της.

Ο Ντέιβις τη χαρακτήρισε μια καλλιτέχνιδα που μπορούσε να «κυριαρχήσει σε οποιαδήποτε σκηνή», προσθέτοντας: «Η Bonnie ήταν πάντα σταρ, αλλά ποτέ ντίβα».

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Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες της και εκτίμησε ότι θα είχε συγκινηθεί από το κύμα αγάπης που εκδηλώθηκε διεθνώς μετά τον θάνατό της.

Η επιθυμία της οικογένειας

Η οικογένεια της Bonnie Tyler είχε ζητήσει, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές σε δύο φιλανθρωπικούς οργανισμούς, το «Noah’s Ark Children’s Hospital for Wales» και το «Cerebral Palsy Cymru».

Η τραγουδίστρια πέθανε στις 8 Ιουλίου του 2026 σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, λίγες εβδομάδες μετά την εισαγωγή της για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της οι γιατροί την είχαν θέσει σε τεχνητό κώμα, προκειμένου να διευκολύνουν την ανάρρωσή της.

Η Bonnie Tyler είχε γίνει παγκοσμίως γνωστή για τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της, η οποία της χάρισε τον χαρακτηρισμό «θηλυκή εκδοχή του Rod Stewart». Η καριέρα της διήρκεσε περίπου πέντε δεκαετίες και περιέλαβε διεθνείς επιτυχίες που εξακολουθούν να συνδέονται με το όνομά της.