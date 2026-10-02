Οι χώρες της G7 θα αποδεσμεύσουν «έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια» «ντίζελ και αργού πετρελαίου» – Η ανακοίνωση Μακρόν και το σχόλιο Τραμπ

Τα κράτη μέλη της G7 θα αποδεσμεύσουν «έως 100 εκατομμύρια βαρέλια» ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματά τους μέσα «τους επόμενους τέσσερις μήνες» για να μετριάσουν την πίεση στις τιμές των καυσίμων και συμφώνησαν να μην περιορίσουν τις εξαγωγές αυτών, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Αποφασίσαμε να αποδεσμεύσουμε στρατηγικά αποθέματα ντίζελ και αργού πετρελαίου υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (…) προκειμένου να αποδεσμεύσουμε έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια εντός τεσσάρων μηνών», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος μετά από συνάντηση των προέδρων και αρχηγών κυβερνήσεων των χωρών της G7.

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«Συμφωνήσαμε ότι δεν θα υπάρξουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις εξαγωγών μεταξύ των μελών της G7», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει να μειώσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου των ΗΠΑ, ήταν επίσης «πολύ σαφής σε αυτό το σημείο».

Αυτές οι αποφάσεις «θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές των καυσίμων», επέμεινε.

Η ανάρτηση Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η αποδέσμευση του ντίζελ από τα ευρωπαϊκά αποθέματα πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα. Ο ίδιος, πάντως, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις ποσότητες ή το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

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«Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστιες ποσότητες από τα μεγάλα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης συζήτησαν σήμερα τη γαλλική πρόταση για επιπλέον αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ απαντώντας στις πιέσεις των ΗΠΑ επί των ευρωπαϊκών χωρών για την απελευθέρωση περισσότερων ποσοτήτων ντίζελ σε μία προσπάθεια για την μείωση των τιμών που έχουν εκτιναχθεί.

Οι συζητήσεις γίνονται μετά τις έντονες πιέσεις της Ουάσινγκτον προς την Ευρώπη για αξιοποίηση των στρατηγικών αποθεμάτων, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά και να περιοριστούν οι υψηλές τιμές των καυσίμων.