Γαλλία: Σάλος με νεαρούς που βεβήλωσαν άγαλμα της Παναγίας – «Συγγνώμη, ήμουν εντελώς λιώμα»

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Γαλλία μετά τον βανδαλισμό αγάλματος της Παναγίας στο Πόρτο-Βέκιο της Κορσικής. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media εμφανίζουν έναν νεαρό να έχει ανέβει πάνω στο άγαλμα και να κάνει άσεμνες κινήσεις, ενώ λίγες ώρες αργότερα το άγαλμα βρέθηκε πεσμένο και κατεστραμμένο.

Οι Αρχές στη Γαλλία κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον βανδαλισμό του αγάλματος και, σύμφωνα με τη Le Figaro και την εισαγγελία του Αζαξιό, δύο νεαροί ηλικίας 21 και 24 ετών συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας και ποιοι ευθύνονται για τις φθορές.

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Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Σε ένα από τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου διακρίνεται ένας νεαρός με σκούρα ρούχα και λευκό καπέλο να ανεβαίνει πάνω στο άγαλμα της Παναγίας. Φαίνεται να τυλίγει τα πόδια του γύρω του και να κάνει άσεμνες κινήσεις, ενώ ένα δεύτερο άτομο καταγράφει τη σκηνή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το άγαλμα είχε αποσπαστεί από τη βάση του και εντοπίστηκε πεσμένο στο έδαφος στη νότια είσοδο της πόλης.

Deux hommes de 21 et 24 ans profanent une statue de la Vierge. → https://t.co/YuFaLspgGf pic.twitter.com/Bd53Iul36e — Le Figaro (@Le_Figaro) October 2, 2026

Οι Αρχές εξετάζουν τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media και ερευνούν τη σύνδεσή τους με τον βανδαλισμό, καθώς και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι ζημιές.

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«Συγγνώμη για όσα είδατε, ήμουν εντελώς λιώμα»

Χρήστης του Snapchat, ο οποίος φέρεται να είναι ο νεαρός που εμφανίζεται σε ένα από τα βίντεο, δημοσίευσε στη συνέχεια μήνυμα απολογίας για τη συμπεριφορά του.

«Συγγνώμη για όσα είδατε, ήμουν εντελώς λιώμα. Ξέρω ότι πρόκειται για έλλειψη σεβασμού, ακόμη κι αν δεν είμαι θρησκευόμενος. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη από όσους προσέβαλα», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι πράγματι ένας από τους ανθρώπους που ευθύνονται για την καταστροφή του αγάλματος.

Μήνυση από δήμο και ενορία

Έντονη ήταν η αντίδραση του δημάρχου του Πόρτο-Βέκιο, Ζαν-Κριστόφ Ανζελινί, ο οποίος καταδίκασε «με τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση αυτή την απαράδεκτη πράξη».

Το άγαλμα είχε τοποθετηθεί το 2020 και με τα χρόνια είχε γίνει χαρακτηριστικό σημείο του κυκλικού κόμβου Stabiacciu.

Η ενορία του Πόρτο-Βέκιο και ο δήμος ανακοίνωσαν ότι υπέβαλαν μήνυση για τον βανδαλισμό, ενώ ο δήμαρχος έκανε γνωστό ότι το άγαλμα θα αντικατασταθεί «το συντομότερο δυνατό».

Η χωροφυλακή συνεχίζει την έρευνα, με τις καταθέσεις, τα βίντεο και τα υπόλοιπα στοιχεία να εξετάζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.