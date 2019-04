Brexit: Διαβατήρια χωρίς την ένδειξη “Ευρωπαϊκή Ένωση” έβγαλε η Βρετανία! Συνεχίζεται το αλαλούμ για την έξοδο από την Ευρωζώνη

Μπορεί οι διαφορές για το Brexit να παραμένουν όμως οι Βρετανοί ξεκίνησαν ήδη της αλλαγές ενόψει της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι στη Βρετανία ξεκίνησαν να εκδίδονται διαβατήρια χωρίς την ένδειξη “Ευρωπαϊκή Ένωση”, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο πως το Brexit είναι εντός των πυλών.

«Διαβατήρια σκούρου κόκκινου χρώματος χωρίς τις λέξεις Ευρωπαϊκή Ένωση στο εξώφυλλο τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 30 Μαρτίου», δήλωσε μια εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών σε χθεσινή της ανακοίνωση.

Τα νέα διαβατήρια ξεκίνησαν να εκδίδονται μια μέρα μια ημέρα μετά τις 29 Μαρτίου, την ημερομηνία δηλαδή που είχε αποφασιστεί το αρχικό Brexit που τελικά πήρε παράταση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκπρόσωπος του υπουργείου διευκρίνισε ότι τα διαβατήρια με την ένδειξη της ΕΕ «θα εξακολουθήσουν να εκδίδονται για σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία αυτή», προκειμένου να «διατεθούν τα αποθέματα». Η παρουσία ή η απουσία της ένδειξης δεν επηρεάζει την δυνατότητα του κατόχου του διαβατηρίου να ταξιδέψει.

Αυτή η συμβολική απόσυρση της ένδειξης της ΕΕ στα νέα διαβατήρια προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρικτών και αντιπάλων του Brexit.

Ένα χρήστης του twitter πανηγύρισε για αυτήν εξέλιξη καθώς είναι υπέρ του Brexit και έγραφε πως “πρέπει να το ανανεώσω και δεν μπορώ να περιμένω να δω αυτή την ένδειξη καρκίνωμα να αφαιρείται από το διαβατήριό μου».

Άλλος χρήστης, πολέμιος του Brexit αυτή την φορά έγραφε ότι “έίμαστε ακόμη στην ΕΕ, γιατί το νέο μου διαβατήριο δεν το αποτυπώνει;», διερωτήθηκε ο χρήστης @SpinHBarone, δηλώνοντας «πραγματικά απογοητευμένος».

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today – my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5

— Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) 5 Απριλίου 2019