Cheryl – Liam: Άγριος καβγάς πριν τον χωρισμό! Πιάστηκε στα χέρια με τον πρώην

Χρειάστηκε να απομακρύνουν τον τραγουδιστή των One Direction από τον πρώην σύζυγο της συντρόφου του cheryl. Ο Liam Payne έπεσε πάνω στον Jean-Bernard Fernandez-Versini δύο μόλις μέρες πριν ανακοινωθεί επίσημα ο χωρισμός του από τη Cheryl.

O 24χρονος τραγουδιστής Liam Payne φέρεται να προκάλεσε τον 37χρονο Γάλλο ιδιοκτήτη εστιατορίων σε καβγά όταν συναντήθηκαν στο νυχτερινό κέντρο Marylebone την Παρασκευή.

Το προσωπικό του εστιατορίου μπήκε ανάμεσά τους υπό τον φόβο ότι τα πράγματα θα έπαιρναν άσχημη τροπή. «Ο Jean-Bernard Fernandez-Versini ρώτησε φίλο του γιατί εκείνος ο τύπος τον κοιτάζει επίμονα. Μετά συνειδητοποίησε ότι είναι ο σύντροφος της πρώην γυναίκας του. Ο Liam τον προκάλεσε για καβγά. Υπήρξαν πολλές χειρονομίες και απειλές εκατέρωθεν. Το προσωπικό φοβήθηκε ότι ο Jean-Bernard θα προκληθεί επειδή παίζει μποξ κάθε μέρα. Τους διαβεβαίωσε ωστόσο ότι δεν έψαχνε να τσακωθεί επειδή σε λίγες ώρες είχε προγραμματισμένη πτήση».

Η πηγή προσέθεσε ότι ο πρώην σύζυγος της Cheryl παρέμεινε ήρεμος σε όλη τη διάρκεια του επεισοδίου. Είπε μάλιστα στους φίλους του ότι ο Liam χρειαζόταν μια αγκαλιά όχι γροθιά.

Πιστεύεται ότι ο Liam αντέδρασε με θυμό όταν είδε τον πρώην σύζυγο της επειδή πιστεύει ότι δεν της φερόταν καλά στη διάρκεια του 18μηνου γάμου τους. Ήταν τον Οκτώβριο του 2016 που η Cheryl χώρισε από τον Fernandez-Versini κάνοντας αναφορά στην παράλογη συμπεριφορά του ως λόγο διαζυγίου. Υποστήριξε ότι της προκαλούσε στρες και απώλεια βάρους.

Είχαν παντρευτεί στις 7 Ιουλίου του 2014 ενώ είχαν γνωριστεί μόλις 12 εβδομάδες νωρίτερα στο Φεστιβάλ των Καννών. Η Cheryl αργότερα ξεκίνησε σχέση με τον Liam Payne και υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί την Ημέρα της Μητέρας του 2017.

Ήταν το βράδυ της Κυριακής που η τραγουδίστρια, 24 ώρες μετά τα γενέθλιά της, ανακοίνωσε επίσημα τον χωρισμό της από τον Liam Payne.

