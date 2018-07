Cheryl – Liam Payne: Η μητέρα της πίσω από τον χωρισμό; Σφήνα στη σχέση τους

H Cheryl επέλεξε να ανακοινώσει τον χωρισμό της από τον καρδιοκατακτητή των One Direction, Lyam Payne, μια μέρα μετά τα 35α γενέθλιά της.

Μετά την ανακοίνωση βόμβα για τους δύο τραγουδιστές δεν είναι λίγοι εκείνοι που ρίχνουν τις ευθύνες χωρισμού στη μητέρα της τραγουδίστριας Joan Callaghan.

Υποστηρίζουν ότι η μητέρα της Cheryl μπήκε στη μέση της σχέσης της με τον 24χρονο τραγουδιστή Liam Payne.

Άνθρωπος που μίλησε στην Dailymail δήλωσε ότι η Joan ήταν μέρος του προβλήματος της Cheryl με τον Liam. Ανέφερε ότι ενώ στην αρχή τα πήγαιναν καλά, σύντομα έγινε μια υπόθεση δύο εναντίον ενός. Έτσι μητέρα και κόρη στράφηκαν κατά του 24χρονου τραγουδιστή.

Is ‘pregnant’ Cheryl’s mum Joan MOVING IN with her and Liam Payne? Cheryl speaks out… https://t.co/9CBnDvwsFb pic.twitter.com/MzFUO3x5F4

— Uli Schaefer (@mb4uli) December 19, 2016