CNN: Οι ΗΠΑ εξάντλησαν το απόθεμα πυραύλων στο Ιράν – Κινδυνεύουν να ξεμείνουν αν ξεσπάσει άλλος πόλεμος

Ο αμερικανικός στρατός και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένουν με κάθε ευκαιρία πως το απόθεμα των αμερικανικών οπλικών συστημάτων καλά κρατεί, παρά τον πόλεμο με το Ιράν, που διήρκησε για κάτι λιγότερο από 60 μέρες.

Τι θα συμβεί όμως αν οι ΗΠΑ, μετά την κοστοβόρα πολεμική εκστρατεία κατά του Ιράν, κληθούν να αντιμετωπίσουν έναν ισάξιό τους αντίπαλο, όπως για παράδειγμα η Κίνα; Σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει ρεπορτάζ του CNN, που βασίζεται σε μελέτη του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

Κατά το CNN, που επικαλείται ειδικούς και τρεις πηγές που γνωρίζουν τις πρόσφατες εσωτερικές εκτιμήσεις του Υπουργείου Άμυνας, ο αμερικανικός στρατός έχει εξαντλήσει σημαντικό μέρος των αποθεμάτων του σε κρίσιμους πυραύλους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση του CSIS, τις τελευταίες επτά εβδομάδες του πολέμου οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει:

τουλάχιστον το 45% του συνόλου των πυραύλων ακριβείας,

τουλάχιστον το 50% των πυραύλων THAAD (σχεδιασμένων για αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων),

(σχεδιασμένων για αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων), σχεδόν το 50% των πυραύλων αναχαίτισης Patriot.

Οι αριθμοί αυτοί συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τα απόρρητα στοιχεία του αμερικανικού Πενταγώνου, όπως αναφέρουν οι πηγές που έχουν γνώση της αξιολόγησης

Μάλιστα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ υπέγραψε νωρίτερα φέτος αρκετές συμβάσεις για την αύξηση της παραγωγής πυραύλων, ωστόσο οι ειδικοί του CSIS και οι πηγές επισημαίνουν ότι ο χρόνος παράδοσης των νέων συστημάτων θα είναι 3 έως 5 χρόνια.

Βραχυπρόθεσμα, οι ΗΠΑ διαθέτουν ακόμη επαρκείς ποσότητες πυρομαχικών για να συνεχίσουν επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, σε περίπτωση που η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός καταρρεύσει.

Ωστόσο, τα εναπομείναντα κρίσιμα πυρομαχικά δεν επαρκούν πλέον για να αντιμετωπίσουν έναν σχεδόν ισάξιο αντίπαλο, όπως η Κίνα. Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια μέχρι τα αποθέματα να επανέλθουν στα προπολεμικά επίπεδα, καταλήγει η ανάλυση του CSIS.

«Οι υψηλές δαπάνες πυρομαχικών έχουν ανοίξει ένα παράθυρο αυξημένης ευπάθειας στον δυτικό Ειρηνικό», δήλωσε στο CNN ο Mark Cancian, συνταξιούχος συνταγματάρχης των Πεζοναυτών και ένας από τους συντάκτες της έκθεσης. «Θα χρειαστούν 1 έως 4 χρόνια για να αναπληρωθούν τα αποθέματα και αρκετά ακόμα χρόνια για να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο».

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ δήλωσε στο CNN ότι:

«Ο στρατός διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει την αποστολή του την ώρα και τον τόπο που θα επιλέξει ο Πρόεδρος. Από την ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου Τραμπ, έχουμε διεξαγάγει πολλαπλές επιτυχημένες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές, ενώ παράλληλα διατηρούμε ένα ισχυρό και βαθύ οπλοστάσιο για την προστασία του αμερικανικού λαού και των συμφερόντων μας».

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει περίπου:

το 30% των πυραύλων Tomahawk ,

, πάνω από το 20% των πυραύλων αέρος-εδάφους μεγάλου βεληνεκούς,

περίπου το 20% των πυραύλων SM-3 και SM-6.

Η αντκτάσταση αυτών των συστημάτων εκτιμάται ότι θα πάρει 4 έως 5 χρόνια. Τα παραπάνω στοιχεία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ δεν αντιμετωπίζουν έλλειψη όπλων, παρότι ζήτησε πρόσθετη χρηματοδότηση για πυραύλους λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, αλλά και ανώτατοι στρατιωτικοί είχαν προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι μια παρατεταμένη εκστρατεία θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ, ιδιαίτερα εκείνα που ήδη χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη του Ισραήλ και της Ουκρανίας.

Από την αρχή της σύγκρουσης, Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ταχύτητα κατανάλωσης πυρομαχικών και τις επιπτώσεις στην αμερικανική άμυνα, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και παγκοσμίως.

«Οι Ιρανοί έχουν τη δυνατότητα να παράγουν μαζικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed, βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου και μικρού βεληνεκούς και διαθέτουν τεράστια αποθέματα», είχε δηλώσει ο Δημοκρατικός γερουσιαστής από την Αριζόνα, Μαρκ Κέλι, τον προηγούμενο μήνα: «Κάποια στιγμή αυτό γίνεται καθαρά μαθηματικό πρόβλημα: πώς θα αναπληρώνουμε τα πυρομαχικά αεράμυνας; Από πού θα έρθουν;».