Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Οι ΗΠΑ αυξάνουν την παραγωγή πυραύλων εν μέσω πολέμου με το Ιράν με τρία εξοπλιστικά προγράμματα

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αμερικανκοί αντιβαλλιστικοί αντιαεροπορικοί πύραυλοι τύπου THAAD αλλά και οι τακτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι νέας γενιάς PrSM
Αμερικανικός πύραυλος τύπου Tomahawk
Αμερικανικός πύραυλος τύπου Tomahawk / U.S. Navy / Handout via REUTERS

Η εκτεταμένη χρήση πυραύλων αναχαίτισης από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου για την αντιμετώπιση των αντιποίνων του Ιράν έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το μέγεθος των αποθεμάτων αυτών των πολύ ακριβών όπλων.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει αναγκάσει τις ΗΠΑ, το Ισραήλ αλλά και τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου, που αμύνονται, να δαπανούν πυρομαχικά με γρήγορο ρυθμό είτε πρόκειται για αντιαεροπορικά βλήματα είτε για πυραύλους cruise με στόχο δυνάμεις του Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα (25.03.2026) συμφωνίες με αμυντικές βιομηχανίες προκειμένου να τεθεί η παραγωγή πυραύλων «σε ετοιμότητα σε καιρό πολέμου».

Ειδικότερα, το Πεντάγωνο ανέφερε τον τετραπλασιασμό της παραγωγής ενός βασικού εξαρτήματος για το THAAD, ενός αντιβαλλιστικού πυραυλικού συστήματος μεγάλου υψομέτρου, που θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα στον κόσμο και χρησιμοποιείται ευρέως τις τελευταίες εβδομάδες στη Μέση Ανατολή.

Αυτή η συμφωνία με την Lockheed Martin και την BAE Systems αφορά κεφαλές ανίχνευσης πυραύλων. Στα τέλη Ιανουαρίου 2026, η Lockheed Martin είχε ήδη ανακοινώσει την επιτάχυνση της παραγωγής THAAD από περίπου 100 σε περίπου 400 ετησίως μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας «έκλεισε» συμφωνία με την εταιρεία αυτή για την «επιτάχυνση» της παραγωγής των PrSM, ενός τακτικού βαλλιστικού πυραύλου νέας γενιάς που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε μάχη εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για τον «διάδοχο» του ATACMS.

Αυτή η συμφωνία «θέτει την αμυντική βιομηχανία σε πολεμική ετοιμότητα» και μας επιτρέπει να «κατασκευάσουμε το οπλοστάσιο της ελευθερίας», ανέφερε το Πεντάγωνο σε ανακοίνωσή του.

Η παραγωγή των PrSM θα τετραπλασιαστεί, επιβεβαίωσε η Lockheed Martin σε ξεχωριστή ανακοίνωση.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε και μια τρίτη συμφωνία με την Honeywell Aerospace για την ενίσχυση της παραγωγής «κρίσιμων εξαρτημάτων για το απόθεμα πυρομαχικών των ΗΠΑ».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
539
60
48
45
44
Newsit logo
Newsit logo