Δαμασκός: Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο – Διαδηλωτές ζήτησαν «δημοκρατία, ελεύθερη και κοσμική Συρία»

Η ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία και η νέα ηγετική δύναμη που έχει αναδειχθεί, με επικεφαλής τον Μοχάμαντ αλ Τζολάνι και την οργάνωσή του, Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σάμ, έχει φέρει ένα «κύμα» ελπίδας, αισιοδοξίας και ελευθερίας στη χώρα ενώ η Δαμασκός μιλάει για μια συμπεριληπτική κοινωνική πολιτική.

Αυτό εξάλλου φάνηκε και σήμερα (19.12.2024) αφού εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα της χώρας, υπέρ της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων των γυναικών, λίγες ημέρες αφού η Δαμασκός «έπεσε στα χέρια» ριζοσπαστών ανταρτών, οι οποίοι πλέον έχουν την εξουσία στη Συρία.

«Θέλουμε τη δημοκρατία, όχι ένα θρησκευτικό κράτος», «Η Συρία, κράτος ελεύθερο και κοσμικό», φώναζαν οι διαδηλωτές, άνδρες και γυναίκες, που είχαν συγκεντρωθεί στην εμβληματική πλατεία Ουμαγιάντ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. «Δεν υπάρχει ελεύθερο έθνος χωρίς ελεύθερες γυναίκες», ήταν το σύνθημα που αναγραφόταν σε ένα πλακάτ.

«Εμείς, οι Σύροι, άνδρες και γυναίκες, έχουμε έναν ρόλο να διαδραματίσουμε στη διάπλαση της νέας Συρίας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαζίντα Μουνταρές, μία διαδηλώτρια ηλικίας 50 ετών.

A sit-in in Umayyad square in the heart of #Damascus today demanding a secular, democratic & civil state. A new civil group has called for it in response to the formation of the transitional government & 100s showed up!. #Syria pic.twitter.com/zbqAJmQFvK

«Η εποχή της σιωπής έχει παρέλθει», συμπλήρωσε η συνταξιούχος, αναφερόμενη στην εξουσία της οικογένειας Άσαντ, η οποία κυβέρνησε τη Συρία με σιδηρά πυγμή για περισσότερα από 50 χρόνια. «Η γυναίκα παίζει μεγάλο ρόλο στην πολιτική δράση», συμπλήρωσε η ίδια. Χιλιάδες Σύροι διαδηλώνουν υπέρ των κουρδικών δυνάμεων και κατά της Άγκυρας.

Μάλιστα, σήμερα φωταγωγήθηκε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Δαμασκού όπως δείχνει σε ζωντανή μετάδοση το πρακτορείο Reuters, με τον κόσμο να βγάζει φωτογραφίες και να απολαμβάνει την αγορά που έχει στηθεί, εικόνες που σίγουρα στέλνουν το δικό τους «μήνυμα» για την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Στην πόλη Καμισλί, στη βορειοανατολική Συρία, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν σήμερα στους δρόμους, για να εκφράσουν τη στήριξή τους στις κουρδικές δυνάμεις, που επιχειρούν να απωθήσουν επιθέσεις μαχητών τους οποίους στηρίζει η Τουρκία, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πρωτόγνωρο γεγονός το ότι το πλήθος κρατούσε τη σημαία της συριακής ανεξαρτησίας με τα τρία αστέρια, σύμβολο της εξέγερσης του 2011, το οποίο υιοθέτησαν οι νέες αρχές της Δαμασκού, μαζί με τις σημαίες της Αυτόνομης Κουρδικής Διοίκησης και του ντε φάκτο στρατού της, των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

«Ζήτω η αντίσταση των SDF», «Ο συριακός λαός είναι ενωμένος» ή «Όχι στον πόλεμο, όχι στην τουρκική επιθετικότητα εναντίον της Ροζάβα (βορειοανατολική Συρία)», φώναζαν οι διαδηλωτές. «Βγήκαμε σήμερα στους δρόμους για να στηρίξουμε τις δυνάμεις μας», δήλωσε ο Μάζλουμ Αχμέντ, ηλικίας 39 ετών, ένας κάτοικος του Καμισλί. «Είμαστε τα παιδιά αυτής της γης εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πρέπει να αποκτήσουμε τα δικαιώματά μας στο νέο Σύνταγμα της Συρίας».

Thousands of Qamishli residents in Rojava (northeast Syria) staged a demonstration, raising the SDF and new Syrian flags, to protest Turkey and its allied groups’ invasion plans for Kobani. They called for Kurdish unity and urged the international community to take decisive… pic.twitter.com/NtpBdY6Bs1