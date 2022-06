Η Ουκρανία απορρίπτει ως «άδεια λόγια» τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ ότι η Μόσχα δεν θα εκμεταλλευθεί στρατιωτικά την κατάσταση σε όφελός της, εφόσον το Κίεβο αποναρκοθετήσει την είσοδο του λιμανιού στην Οδησσό.

«Απαιτείται στρατιωτικός εξοπλισμός για την προστασία της ακτογραμμής και μία ναυτική αποστολή που θα περιπολεί τις θαλάσσιες οδούς των εξαγωγών στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν μπορεί να επιτραπεί στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει τους διαδρόμους των σιτηρών για να επιτεθεί στη νότια Ουκρανία», δηλώνει με ανάρτησή του στο Twitter ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ολεγκ Νικολένκο.

Lavrov’s words are empty. Ukraine has made its position on the sea ports clear: military equipment is required to protect the coastline and a navy mission to patrol the export routes in the Black Sea. Russia cannot be allowed to use grain corridors to attack southern Ukraine. pic.twitter.com/sWlNNrjTFj