Deutsche Bank: Περικοπές λόγω αποτυχημένων επενδύσεων – Πτώση ρεκόρ της μετοχής!

οutside view of the Deutsche Bank in Frankfurt (Reuters)

Ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Ζέβινγκ δήλωσε σήμερα Πέμπτη (23.5.2019) ότι είναι έτοιμος για «δύσκολες περικοπές» στην επενδυτική της τράπεζα, το μέλλον της οποίας είναι αμφίβολο μετά από αρκετές αποτυχημένες αναδιαρθρώσεις.