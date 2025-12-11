Κόσμος

Διαρροή – βόμβα: Οι ΗΠΑ θέλουν να αποσπάσουν τέσσερις χώρες από την ΕΕ ως μέρος του «Make Europe Great Again»

Πρόκειται για τις Αυστρία, Ιταλία, Ουγγαρία και Πολωνία - Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ

Έγγραφο που φέρεται να έχει διαρρεύσει προκαλεί πολιτικό σεισμό στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Defense One, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξετάζει ένα σχέδιο που θα επιχειρούσε να απομακρύνει τέσσερα κράτη-μέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα φέρει πιο κοντά στην Ουάσιγκτον. Πρόκειται για τις Αυστρία, Ιταλία, Ουγγαρία και Πολωνία.

Η αποκάλυψη για τη νέα στρατηγική Τραμπ με τίτλο «Make Europe Great Again» έρχεται σε μια περίοδο που ο δημόσιος διάλογος για τη θέση της ΕΕ αλλά και της Ευρώπης συνολικά στον κόσμο έχει φουντώσει για τα καλά. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με την Dailymail.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Defense One, το μυστικό αυτό έγγραφο περιγράφει μια επιθετική αμερικανική προσέγγιση που θα άλλαζε βαθιά τις ισορροπίες στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Το έγγραφο φέρεται επίσης να καλεί τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν κόμματα και κινήματα που «επιδιώκουν την κυριαρχία και τη διατήρηση/αποκατάσταση των παραδοσιακών ευρωπαϊκών τρόπων ζωής».

Κατηγορηματική διάψευση από τον Λευκό Οίκο

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε στα ευρωπαϊκά μέσα και στα social media, ο Λευκός Οίκος αντέδρασε έντονα, αρνούμενος κάθε ύπαρξη τέτοιου σχεδίου. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Άννα Κέλι, δήλωσε την Τετάρτη (11.12.2025):

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι απολύτως ξεκάθαρος και έχει υπογράψει μια Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας που καθοδηγεί ξεκάθαρα την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική εκδοχή, ούτε κρυφό έγγραφο.

Η διαρροή – βόμβα έρχεται λίγα 24ωρα μετά την συνέντευξη Τραμπ στο Politico (09.12.2025) όπου καταδίκασε την Ευρώπη ως μια «παρακμάζουσα» ομάδα χωρών που κυβερνιούνται από «αδύναμους» ανθρώπους.

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι… Αλλά νομίζω επίσης ότι θέλουν να είναι τόσο πολιτικά ορθοί. Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν… Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico, βάζοντας την Ευρώπη στο στόχαστρο.

Υπενθυμίζεται ότι το Politico ανακήρυξε τον Ντόναλντ Τραμπ ως τον «πιο ισχυρό άνθρωπο στην Ευρώπη» για το 2026, στην ετήσια λίστα του, η οποία παρουσιάζει τις 28 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ευρωπαϊκή πολιτική.

