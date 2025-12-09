Τραμπ στο Politico: Η Ευρώπη αποσυντίθεται και οι ηγέτες της είναι αδύναμοι, η Ουκρανία να κάνει εκλογές

Τα βέλη του προς τους ευρωπαίους ηγέτες για τη διαχείρισή τους στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία έστρεψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτήρισε την Ευρώπη ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα εθνών υπό την ηγεσία «αδύναμων» ανθρώπων, τονίζοντας ότι «δεν ξέρει τι κάνει».

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι… Αλλά νομίζω επίσης ότι θέλουν να είναι τόσο πολιτικά ορθοί. Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν… Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico, βάζοντας την Ευρώπη στο στόχαστρο.

«Η Ουκρανία πρέπει να πάει σε εκλογές»

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογράμμισε ότι είχε προτείνει ένα νέο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο άρεσε σε ορισμένους Ουκρανούς αξιωματούχους, αλλά που ο ίδιος ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δεν είχε ακόμη εξετάσει.

«Θα ήταν ωραίο αν το διάβαζε», είπε και επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές στην Ουκρανία.

«Δεν έχουν διεξαγάγει εκλογές εδώ και πολύ καιρό… Μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν είναι πια δημοκρατία», τόνισε.

Στη συνέχεια είπε:

«Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. Ειλικρινά, δεν θα είχε συμβεί αν ήμουν πρόεδρος, και δεν συνέβη για τέσσερα χρόνια. Είδα να συμβαίνει αυτό και είπα, ουάου, θα προκαλέσουν προβλήματα εδώ. Και ξεκίνησε και, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε, Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειλικρινά.

Νομίζω ότι πιθανότατα δεν θα συμβεί τώρα. Νομίζω ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα μπορούσατε να έχετε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Στην ίδια συνέντευξη ο Τραμπ αρνήθηκε επανειλημμένα να αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να ανατρέψει τον Μαδούρο, τον οποίο ο Τραμπ κατηγορεί για την εξαγωγή ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ερωτώμενος αν θα ήθελε να δει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο χωρίς εξουσία είπε ότι «οι μέρες του είναι μετρημένες».