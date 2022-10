Οργή έχουν προκαλέσει τα ακραία σχόλια διευθυντή του Russia Today, ο οποίος μάλιστα δεν δίστασε να υποστηρίξει «οn air» ότι τα παιδιά της Ουκρανίας πρέπει να πνιγούν ή να καούν. Ο λόγος για τον 47χρονο Anton Krasovsky, που μετά από αυτή την δήλωση τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος του Russia Today είναι γνωστός γενικά για τις ακραίες του απόψεις, αλλά και για την στήριξη που δείχνει στην απόφαση της κυβέρνησης της Ρωσίας να προχωρήσει σε πόλεμο. Το επίμαχο σχόλιο για τα παιδιά στην Ουκρανία έγινε από τον 47χρονο κατά την διάρκεια συνέντευξης με τον Sergei Lukyanenko, έναν Ρώσο συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, γνωστός και αυτός για τις αντι-ουκρανικές του απόψεις.

Ο Anton Krasovsky ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι, «θα σκότωνε τα παιδιά της Ουκρανίας» ως απάντηση στα όσα του είπε ο Ρώσος συγγραφέας ότι «όταν επισκέφτηκε για πρώτη φορά την χώρα τη δεκαετία του 1980. Τότε τα παιδιά του είπαν ότι θα ζούσαν καλύτερα αν δεν είχε καταλάβει τη χώρα τους η Ρωσία». «Θα έπρεπε να είχαν πνιγεί στο ποτάμι, εκεί που κολυμπάνε το παπάκια. Απλώς πνίξτε αυτά τα παιδιά, πνίξτε τα στο Tysyna (ποτάμι στα ρωσικά ). Τα πετάς στο ποτάμι που έχει ισχυρό ρεύμα», δήλωσε ο Anton Krasovsky χωρίς κανένα δισταγμό ο οποίος την ώρα που μιλούσε σήκωνε τη γροθιά του για να μιμηθεί πώς θα έπνιγε τα παιδιά.

Ο ίδιος αρνήθηκε επίσης το δικαίωμα ύπαρξης της Ουκρανίας, ζήτησε να πυροβολούνται οι Ουκρανοί και αστειεύτηκε για τον βιασμό των γυναικών εκεί.

Η διοίκηση του ρωσικού δικτύου «RT», όπως αναφέρει η Daily Mail, έθεσαν σε διαθεσιμότητα τον 47χρονο Anton Krasovsky και δεν ήταν λίγοι οι συνάδελφοί του που τον επέκριναν για τα σχόλια του. Χαρακτηριστική ήταν η ανάρτηση της αρχισυντάκτριας του σταθμού Margarita Simonovna Simonyan, η οποία σε ανάρτησή της γνωστοποίησε την διακοπή της συνεργασίας τους και χαρακτήρισε τις δηλώσεις του «αηδιαστικές και κατάπτυστες».

Θέση πάντως για το ζήτημα πήρε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Dmytro Kuleba, ο οποίος ζήτησε από την διεθνή κοινότητα να ρίξει «μαύρο» στο Russia Today. «Οι κυβερνήσεις που δεν έχουν ακόμη απαγορεύσει το «RT», θα πρέπει να παρακολουθήσουν αυτό το απόσπασμα της συνέντευξης »,τόνισε στο λογαριασμό του στο Twitter.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg