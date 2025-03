Δημοκρατική «επανάσταση» στην Τουρκία για τον Ιμάμογλου: «10 εκατ. πολίτες κουράστηκαν από την τυραννία του Ερντογάν»

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε σήμερα (29.03.2025) η τεράστια διαδήλωση που διοργάνωσε το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) για την υποστήριξη του φυλακισμένου πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι πολίτες συγκεντρώθηκαν στο προάστιο του Μάλτεπε στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, με συνθήματα κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ήταν η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση μετά τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν μπροστά στο δημαρχείο, τις πρώτες ημέρες μετά τη σύλλήψή του και την προφυλάκισή του στις φυλακές της Σηλυβρίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, συγκεντρώθηκαν 2,2 εκατομμύρια άτομα. Ο αριθμός αυτός ωστόσο είναι μάλλον υπερβολικός. Ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, που ήταν επίσης ομιλητής, έκανε λόγο για εκατοντάδες χιλιάδες συγκεντρωμένους.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστηρά, ο χώρος που πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση ήταν περιφραγμένος με σιδερένια κιγκλιδώματα και η αστυνομία έκανε ελέγχους στους πολίτες που εισέρχονταν στον χώρο.

MASSIVE ISTANBUL RALLY FOR ARRESTED ISTANBUL MAYOR IMAMOGLU—NEARLY 1,900 DETAINED



Hundreds of thousands rallied in Istanbul to support opposition mayor Ekrem Imamoglu, who was arrested last week in a sweeping government crackdown.



Protests have erupted across Turkey, with… https://t.co/V83QUVxaQb pic.twitter.com/rsxkxDh4W1