Τουρκία: Το μήνυμα Ιμάμογλου στους διαδηλωτές «να μην σκύψουν το κεφάλι στον Ερντογάν», η κάλυψη των ΜΜΕ και ο Μπάτμαν

Η μεγαλειώδης διαδήλωση υποστηρικτών του Εκρέμ Ιμάμογλου στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα αρκετών μέσων ενημέρωσης στο εξωτερικό όμως φαίνεται ότι τα ΜΜΕ στην Τουρκία…έχουν άλλες προτεραιότητες.

Τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, με τις εικόνες από drone να παρουσιάζουν το μέγεθος της διαδήλωσης, στην οποία έδωσαν ηχηρό «παρών» ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Ογκιούρ Οζέλ.

Ήδη από τις 11:00 π.μ ώρα Ελλάδας, υποστηρικτές του Εκρέμ Ιμάμογλου συγκεντρώθηκαν στην ασιατική πλευρά της μητρόπολης «για να συνεχίσουν την πορεία προς την εξουσία».

Στην έναρξη της διαδήλωσης, τον λόγο πήρε η Ντιλέκ Ιμάμογλου, η σύζυγος του φυλακισμένου ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος με ένα συμβολικό μήνυμα, την ίδια στιγμή που η Τουρκία περιμένει τον εορτασμό του τέλους του Ραμαζανιού.

«Είμαστε μια οικογένεια ως έθνος. Και δεν θα μπορέσουν να μας διχάσουν» είπε η ίδια χαρακτηριστικά ενώ πρόσθεσε ότι ο σύζυγός της, Εκρέμ Ιμάμογλου είναι φυλακισμένος άδικα, με την λαοθάλασσα διαδηλωτών να ζητωκραυγάζει και να χειροκροτεί.

Η Ντιλέκ Ιμάμογλου εκφράζει την αγάπη της στους διαδηλωτές / REUTERS / Dylan Martinez

Στην συνέχεια, οι διοργανωτές της διαδήλωσης διάβασαν ένα γράμμα που έστειλε ο Εκρέμ Ιμάμογλου μέσα από την φυλακή, στο οποίο αναφέρει ότι: «Αυτό το έθνος δεν υποκλίθηκε ποτέ στις μεγάλες δυνάμεις, θα υποκύψει τώρα σε αυτούς που αποφεύγουν την κάλπη και έκλεψαν την εθνική μας βούληση;».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ιμάμογλου ζητάει από τους υποστηρικτές του να μην «σκύψουν το κεφάλι» στον Ερντογάν και να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στην κυβέρνηση.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αρκετοί διαδηλωτές φρόντισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους.

Μετά τον Πίκατσου που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή την φορά έδωσε «ηχηρό παρών» ο Μπάτμαν, ο οποίος μέσα σε λίγα λεπτά τράβηξε τα βλέμματα με την επιβλητική παρουσία του.

Ο Τούρκος Μπάτμαν REUTERS / Dylan Martinez

Ωστόσο, την ίδια στιγμή προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι τα περισσότερα κανάλια στην Τουρκία ασχολούνται με άλλες, πιο σημαντικές ειδήσεις και δεν καλύπτουν την μαζική αντικυβερνητική διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη.

Κάποια ασχολούνται με το Ραμαζάνι, άλλα με τις περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κι άλλα με τον καταστροφικό σεισμό στην Μιανμάρ. Ίσως δεν θέλουν να έχουν την ίδια μοίρα με το αντιπολιτευόμενο κανάλι Sozcu, το οποίο καταδικάστηκε από τις τουρκικές αρχές με αναστολή λειτουργίας διάρκειας 10 ημερών με αποτέλεσμα να πέσει «μαύρο».

Πλακάτ που γράφει «Υπάρχει νόμος, αλλά το εγχειρίδιο χρήσης είναι στο παλάτι» / REUTERS / Umit Bektas

Η σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου 2025 πυροδότησε ένα πρωτοφανές την τελευταία δεκαετία κύμα διαδηλώσεων σε όλη την Τουρκία, με δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές να κατεβαίνουν κάθε νύχτα στους δρόμους, μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας.

Πλακάτ ου γράφει «Ιμάμογλου θα βγεις νικητής από τις προεδρικές εκλογές» / REUTERS / Louisa Gouliamaki

Από τότε το κόμμα σταμάτησε να καλεί τον κόσμο να συγκεντρωθεί μπροστά από το δημαρχείο.

Ωστόσο σε συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, που φέρει σημερινή ημερομηνία, ο Οζγκιούρ Οζέλ ανακοινώνει τη διεξαγωγή τακτικών συγκεντρώσεων «κάθε Σάββατο σε μια πόλη της Τουρκίας» και κάθε Τετάρτη βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.

Η μεγαλειώδης διαδήλωση για τον Ιμάμογλου / REUTERS / Umit Bektas

Από τις αρχές αυτού του Σαββατοκύριακου της Άιντ ελ Φιτρ, που θα εορταστεί την Κυριακή (30.03.2025) για το τέλος του Ραμαζανιού, η συγκέντρωση του CHP θα είναι ένα τεστ για την αντιπολίτευση καθώς πολλοί κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης θα φύγουν από την πόλη για να πάνε στις οικογένειές τους.

Πόσο μάλλον που ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι δίνει άδεια εννέα ημερών στου υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το CHP, 15 εκατομμύρια άνθρωποι, πολύ πέρα από το κόμμα, συμμετείχαν παρ’ όλα αυτά στις συμβολικές εκλογές. «Η υποψηφιότητα του Εκρέμ Ιμάμογλου είναι η αρχή ενός ταξιδιού που θα εγγυηθεί την δικαιοσύνη και την κυριαρχία του έθνους», έγραψε ο Οζέλ στο Χ.