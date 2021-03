Χρειάστηκαν έξι μέρες, αδιάκοπες προσπάθειες και η απομάκρυνση, μέσα σε λίγες ώρες, 27.000 κυβικών μέτρων άμμου για να αποκολληθεί το πλοίο Ever Given που είχε προσαράξει στις όχθες της Διώρυγας του Σουέζ. Οι πρώτες εικόνες με το τεράστιο φορτηγό πλοίο σε ρότα κάνουν ήδη το γύρο του κόσμου.

Το Ever Given, ένα γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έκλεισε τη Διώρυγα του Σουέζ για σχεδόν μία εβδομάδα. Στις 04:30 τα ξημερώματα (ώρα Αιγύπτου) της Δευτέρας (29.03.2021) οι τιτάνιες προσπάθειες έφεραν αποτέλεσμα, το πλοίο αποκολλήθηκε και πλέει ξανά. Ήδη, το πλοίο έχει “στρίψει” και επιστρέψει στην πορεία του κατά 80%.

Πλέον, έχει βάλει μπροστά τις μηχανές του και διασφαλίζεται πως θα μπορέσει να συνεχίσει ομαλά το ταξίδι του, ανέφερε η εταιρεία Inchcape Shipping Services.

Εξάλλου, το εξειδικευμένο site εντοπισμού πλοίων Vessel Finder μετέβαλε την κατάσταση του Ever Given σε «εν πλω».

Η εξέλιξη αυτή γεννά ελπίδες πως η Διώρυγα του Σουέζ, η πολυσύχναστη θαλάσσια οδός θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία άμεσα.

Το σκάφος μήκους 400 μέτρων και εκτοπίσματος 220.000 τόνων κατορθώθηκε να επανέλθει σε πλεύση στις 04:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και «διασφαλίζεται», ανέφερε η Inchcape, η οποία παρέχει διάφορες ναυτιλιακές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο.

Βίντεο στα social media δείχνουν εικόνες με το πρυμναίο τμήμα του σκάφους να έχει στρίψει, ανοίγοντας το κανάλι.

Greetings and appreciation to the Egyptian administration and the Suez Canal Authority for this work pic.twitter.com/dfS8AdDbmn

MV #EVERGIVEN has moved 102m away from the bank & is directionally 80% of the way towards its straightening out, said Osama Rabie (#Suez canal authority chairman) in a statement https://t.co/ZnDRBXjalb #nearlythere #قناة_السويس #Evergreen