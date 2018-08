ΔΝΤ: Διαψεύδει ότι ζήτησε βοήθεια η Τουρκία

Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ Ράντα Ελναγκάρ δηλώνει σχετικά με προσέγγιση εκ μέρους της Τουρκίας ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.

“Δεν έχουμε λάβει καμία ένδειξη από τις τουρκικές αρχές ότι σκέφτονται να υποβάλλουν αίτημα”, ανέφερε η αξιωματούχος του Ταμείου, δήλωση την οποία μετέδωσε το Reuters.

Τέλος, η Ράντα Ελναγκάρ ερωτηθείσα για την νομισματική κρίση στην Τουρκία απάντησε:

“Το Ταμείο δεν σχολιάζει για την απότομη πτώση της τουρκικής λίρας, ούτε τοποθετείται για τις καθημερινές διακυμάνσεις στις ισοτιμίες των νομισμάτων”.

