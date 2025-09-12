Κόσμος

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας – Ο Skye Valadez, το ανατριχιαστικό τραγούδι «Charlie Kirk Dead at 31» και το ύποπτο τζετ

Η έρευνα για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πήρε νέα τροπή μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών υπόπτου από το FBI
Τσάρλι Κερκ
Φωτογραφία του Τσάρλι Κερκ / REUTERS / Antranik Tavitian

Δύο μέρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ενώ μιλούσε με φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα των ΗΠΑ, οι θεωρίες συνωμοσίας στα social media οργιάζουν. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο μυστηριώδης Skye Valadez, ένα αινιγματικό τραγούδι με ανατριχιαστικές ομοιότητες και ένα ύποπτο ιδιωτικό τζετ, που οδήγησαν σε πληθώρα εικασιών και φημών.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το FBI δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει έναν ύποπτο να εγκαταλείπει το σημείο από όπου πυροβόλησε τον 31χρονο ακτιβιστή στον λαιμό. Οι αμερικανικές αρχές είχαν επίσης δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες που απεικονίζουν τον άνδρα να φορά καπέλο, γυαλιά ηλίου και σακίδιο πλάτης, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία. Και κάπως έτσι η έρευνα για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πήρε νέα τροπή και οι θεωρίες συνωμοσίας πήραν «φωτιά». 

Μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών, χρήστες του διαδικτύου υποστήριξαν ότι πρόκειται για τον Skye Valadez, έναν τρανς καλλιτέχνη ψηφιακής μουσικής με έδρα τη Γιούτα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές, με την υπόθεση να παραμένει περιτριγυρισμένη από εικασίες και θεωρίες συνωμοσίας.

«Ο Τσαρλ Κερκ νεκρός στα 31»

Όπως σημειώνουν χρήστες, ο Valadez είχε ανεβάσει στο SoundCloud ένα κομμάτι με τίτλο «Charlie Kirk Dead at 31» («Ο Τσαρλ Κερκ νεκρός στα 31») μερικές εβδομάδες πριν από το περιστατικό.

Το τραγούδι φέρεται να διαγράφηκε λίγο μετά τη δολοφονία, όμως στιγμιότυπα με τον τίτλο του κυκλοφορούν ευρέως στα social media, τροφοδοτώντας τη φημολογία.

Χρήστες επεσήμαναν επίσης ότι στο παρελθόν το προφίλ του Valadez στο Facebook ανέφερε ως τοποθεσία το Σολτ Λέικ Σίτι, πόλη στη Γιούτα.

Αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με τις φυσικές ομοιότητες με τα πρόσωπα που εμφανίζονται στις εικόνες του FBI, οδήγησαν πολλούς να πιστεύουν ότι ο Valadez ίσως συνδέεται με την επίθεση.

Ορισμένοι χρήστες δημοσίευσαν μάλιστα φωτογραφίες του Valadez δίπλα στις εικόνες του FBI, υποστηρίζοντας ότι η ομοιότητα είναι εμφανής. Όπως ήταν φυσικό οι εικασίες διαδόθηκαν γρήγορα σε πλατφόρμες όπως το Χ και το TikTok. 

Τονίζεται πως παρά την έκταση που έχει πάρει η συγκεκριμένη θεωρία, βασίζεται αποκλειστικά σε υποθέσεις χρηστών του διαδικτύου και όχι σε αποδείξεις που έχουν παρουσιαστεί από τις διωκτικές αρχές. Εκπρόσωποι του FBI δεν έχουν συνδέσει τον Valadez με την υπόθεση και τα παραπάνω παραμένουν προς το παρόν απλές φήμες.

Στο μικροσκόπιο ιδιωτικό τζετ 

Ο Ντέρεκ Μάξφιλντ, ιδιοκτήτης ενός ιδιωτικού τζετ που βρέθηκε στο επίκεντρο θεωριών συνωμοσίας γύρω από τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια και να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. 

Ο Μάξφιλντ, CEO της εταιρείας διαδικτυακού μάρκετινγκ Komigo, εξέδωσε ανακοίνωση στα social media μετά από εικασίες ότι ένα αεροπλάνο καταχωρημένο στη διεύθυνση της εταιρείας του θα μπορούσε να χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή του δράστη, ο οποίος παραμένει άφαντος, μετά τη δολοφονία του συντηρητικού influencer στο Πανεπιστήμιο Utah Valley (UVU) την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.

«Δυστυχώς, όπως συμβαίνει συχνά μετά από τέτοια τρομακτικά δημόσια γεγονότα, διάφορες αβάσιμες θεωρίες και υποψίες γύρω από τη δολοφονία του κ. Κερκ εμφανίστηκαν αμέσως στα social media, συμπεριλαμβανομένης μίας που επηρέασε άδικα την οικογένειά μας», ανέφερε ο Μάξφιλντ στις 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το People

Καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να διαδίδουν πώς ο ύποπτος ενδέχεται να διέφυγε από το σημείο του εγκλήματος, στρέφοντας την προσοχή τους στο αεροδρόμιο Provo (PVU), ένα περιφερειακό αεροδρόμιο που απέχει λιγότερο από 15 λεπτά από το campus του πανεπιστημίου στη Γιούτα όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Κερκ.

Χρήστες εντόπισαν ένα ιδιωτικό τζετ που απογειώθηκε περίπου μία ώρα μετά τη δολοφονία, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 12 μ.μ. τοπική ώρα. Σύμφωνα με το FlightRadar24, ένα Bombardier Challenger 300 απογειώθηκε από το PVU στις 1:11 μ.μ. τοπική ώρα.

Γύρω στις 1:43 μ.μ., καθώς το αεροπλάνο πλησίαζε τα βόρεια σύνορα της Αριζόνα, απενεργοποιήθηκε το σύστημα ADS-B, που παρέχει πληροφορίες θέσης μεταξύ του αεροσκάφους και του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Τα δεδομένα επανεμφανίστηκαν λίγο μετά τις 2:30 μ.μ., όταν το αεροπλάνο απογειώθηκε από το Page Municipal Airport (PGA) επιστρέφοντας στο Provo, όπου προσγειώθηκε στις 3:06 μ.μ., σύμφωνα με το FlightRadar24.

Σύμφωνα με την FAA (σσ. την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠ), η καταχώρηση του αεροσκάφους συνδέεται με τη διεύθυνση της εταιρείας Komigo του Μάξφιλντ.

«Χθες, περίπου στις 1:20 μ.μ., ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που ανήκει σε μία από τις εταιρείες μας απογειώθηκε από το Provo για την κομητεία Page, σύμφωνα με προκαθορισμένο σχέδιο πτήσης», εξήγησε ο Μάξφιλντ στο Instagram.

Ο CEO τόνισε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν δύο πιλότοι και κανένας επιβάτης. Στο Page, ο ίδιος και άλλοι επτά επιβάτες επιβιβάστηκαν για την επιστροφή στη Γιούτα. 

Πρόσθεσε ότι οι πιλότοι τήρησαν όλα τα πρωτόκολλα της FAA, τις οδηγίες του πύργου ελέγχου και το προκαθορισμένο σχέδιο πτήσης.

«Οποιαδήποτε υπόνοια ότι οι πτήσεις συνδέονται με τη θλιβερή δολοφονία του κ. Κερκ είναι ανακριβής, ψευδής και χωρίς κανένα αξιόπιστο στοιχείο», σημείωσε ο Μάξφιλντ. 

