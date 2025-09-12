Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας – Ο Skye Valadez, το ανατριχιαστικό τραγούδι «Charlie Kirk Dead at 31» και το ύποπτο τζετ

Δύο μέρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ενώ μιλούσε με φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα των ΗΠΑ, οι θεωρίες συνωμοσίας στα social media οργιάζουν. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο μυστηριώδης Skye Valadez, ένα αινιγματικό τραγούδι με ανατριχιαστικές ομοιότητες και ένα ύποπτο ιδιωτικό τζετ, που οδήγησαν σε πληθώρα εικασιών και φημών.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το FBI δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει έναν ύποπτο να εγκαταλείπει το σημείο από όπου πυροβόλησε τον 31χρονο ακτιβιστή στον λαιμό. Οι αμερικανικές αρχές είχαν επίσης δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες που απεικονίζουν τον άνδρα να φορά καπέλο, γυαλιά ηλίου και σακίδιο πλάτης, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία. Και κάπως έτσι η έρευνα για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πήρε νέα τροπή και οι θεωρίες συνωμοσίας πήραν «φωτιά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

We’re releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

Μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών, χρήστες του διαδικτύου υποστήριξαν ότι πρόκειται για τον Skye Valadez, έναν τρανς καλλιτέχνη ψηφιακής μουσικής με έδρα τη Γιούτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές, με την υπόθεση να παραμένει περιτριγυρισμένη από εικασίες και θεωρίες συνωμοσίας.

The FBI is releasing video of the shooter who murdered Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. Following the shooting, the individual jumps from a rooftop and runs away from the location. Trace evidence collected from the rooftop includes shoe impressions, a… pic.twitter.com/hDVVFKUhYl — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025

«Ο Τσαρλ Κερκ νεκρός στα 31»

Όπως σημειώνουν χρήστες, ο Valadez είχε ανεβάσει στο SoundCloud ένα κομμάτι με τίτλο «Charlie Kirk Dead at 31» («Ο Τσαρλ Κερκ νεκρός στα 31») μερικές εβδομάδες πριν από το περιστατικό.

Το τραγούδι φέρεται να διαγράφηκε λίγο μετά τη δολοφονία, όμως στιγμιότυπα με τον τίτλο του κυκλοφορούν ευρέως στα social media, τροφοδοτώντας τη φημολογία.

Χρήστες επεσήμαναν επίσης ότι στο παρελθόν το προφίλ του Valadez στο Facebook ανέφερε ως τοποθεσία το Σολτ Λέικ Σίτι, πόλη στη Γιούτα.

BREAKING: | News Sep 2025



Multiple sources on X report potential identification of Charlie Kirk shooter. 4chan intel points to Skye Valadez, a Utah resident, who allegedly uploaded a SoundCloud track titled “Charlie Kirk Dead at 31” a month ago. Possible ties to a “trans… pic.twitter.com/ieuSLxYu83 — Dailymindvirus (@dailymindvirus) September 11, 2025

Αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με τις φυσικές ομοιότητες με τα πρόσωπα που εμφανίζονται στις εικόνες του FBI, οδήγησαν πολλούς να πιστεύουν ότι ο Valadez ίσως συνδέεται με την επίθεση.

Ορισμένοι χρήστες δημοσίευσαν μάλιστα φωτογραφίες του Valadez δίπλα στις εικόνες του FBI, υποστηρίζοντας ότι η ομοιότητα είναι εμφανής. Όπως ήταν φυσικό οι εικασίες διαδόθηκαν γρήγορα σε πλατφόρμες όπως το Χ και το TikTok.

WTF? Who tf is “Skye Valadez” from Ogden, Utah?



A transgendered person with songs on “her” soundcloud named “Charlie Kirk dead at 31” and “Charlie Kirk’s Death isn’t enough for me” and a Pinterest account with a “Charlie” folder.



Seems very sus.



Is this person capable of… pic.twitter.com/B2IywNrrHA — Tony.X (@TonyDotX) September 11, 2025

Τονίζεται πως παρά την έκταση που έχει πάρει η συγκεκριμένη θεωρία, βασίζεται αποκλειστικά σε υποθέσεις χρηστών του διαδικτύου και όχι σε αποδείξεις που έχουν παρουσιαστεί από τις διωκτικές αρχές. Εκπρόσωποι του FBI δεν έχουν συνδέσει τον Valadez με την υπόθεση και τα παραπάνω παραμένουν προς το παρόν απλές φήμες.

Στο μικροσκόπιο ιδιωτικό τζετ

Ο Ντέρεκ Μάξφιλντ, ιδιοκτήτης ενός ιδιωτικού τζετ που βρέθηκε στο επίκεντρο θεωριών συνωμοσίας γύρω από τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια και να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

Ο Μάξφιλντ, CEO της εταιρείας διαδικτυακού μάρκετινγκ Komigo, εξέδωσε ανακοίνωση στα social media μετά από εικασίες ότι ένα αεροπλάνο καταχωρημένο στη διεύθυνση της εταιρείας του θα μπορούσε να χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή του δράστη, ο οποίος παραμένει άφαντος, μετά τη δολοφονία του συντηρητικού influencer στο Πανεπιστήμιο Utah Valley (UVU) την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.

«Δυστυχώς, όπως συμβαίνει συχνά μετά από τέτοια τρομακτικά δημόσια γεγονότα, διάφορες αβάσιμες θεωρίες και υποψίες γύρω από τη δολοφονία του κ. Κερκ εμφανίστηκαν αμέσως στα social media, συμπεριλαμβανομένης μίας που επηρέασε άδικα την οικογένειά μας», ανέφερε ο Μάξφιλντ στις 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το People.

Καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να διαδίδουν πώς ο ύποπτος ενδέχεται να διέφυγε από το σημείο του εγκλήματος, στρέφοντας την προσοχή τους στο αεροδρόμιο Provo (PVU), ένα περιφερειακό αεροδρόμιο που απέχει λιγότερο από 15 λεπτά από το campus του πανεπιστημίου στη Γιούτα όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Κερκ.

Χρήστες εντόπισαν ένα ιδιωτικό τζετ που απογειώθηκε περίπου μία ώρα μετά τη δολοφονία, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 12 μ.μ. τοπική ώρα. Σύμφωνα με το FlightRadar24, ένα Bombardier Challenger 300 απογειώθηκε από το PVU στις 1:11 μ.μ. τοπική ώρα.

Γύρω στις 1:43 μ.μ., καθώς το αεροπλάνο πλησίαζε τα βόρεια σύνορα της Αριζόνα, απενεργοποιήθηκε το σύστημα ADS-B, που παρέχει πληροφορίες θέσης μεταξύ του αεροσκάφους και του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Τα δεδομένα επανεμφανίστηκαν λίγο μετά τις 2:30 μ.μ., όταν το αεροπλάνο απογειώθηκε από το Page Municipal Airport (PGA) επιστρέφοντας στο Provo, όπου προσγειώθηκε στις 3:06 μ.μ., σύμφωνα με το FlightRadar24.

Σύμφωνα με την FAA (σσ. την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠ), η καταχώρηση του αεροσκάφους συνδέεται με τη διεύθυνση της εταιρείας Komigo του Μάξφιλντ.

«Χθες, περίπου στις 1:20 μ.μ., ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που ανήκει σε μία από τις εταιρείες μας απογειώθηκε από το Provo για την κομητεία Page, σύμφωνα με προκαθορισμένο σχέδιο πτήσης», εξήγησε ο Μάξφιλντ στο Instagram.

Ο CEO τόνισε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν δύο πιλότοι και κανένας επιβάτης. Στο Page, ο ίδιος και άλλοι επτά επιβάτες επιβιβάστηκαν για την επιστροφή στη Γιούτα.

Πρόσθεσε ότι οι πιλότοι τήρησαν όλα τα πρωτόκολλα της FAA, τις οδηγίες του πύργου ελέγχου και το προκαθορισμένο σχέδιο πτήσης.

«Οποιαδήποτε υπόνοια ότι οι πτήσεις συνδέονται με τη θλιβερή δολοφονία του κ. Κερκ είναι ανακριβής, ψευδής και χωρίς κανένα αξιόπιστο στοιχείο», σημείωσε ο Μάξφιλντ.