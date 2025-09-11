Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ στην Γιούτα των ΗΠΑ.

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα εικόνα του υπόπτου που αναζητεί για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ, ζητώντας τη συνδρομή του κόσμου για την ταυτοποίησή του.

Αξιωματούχοι του FBI στο γραφείο του Σολτ Λέικ Σίτι δεν διευκρίνισαν ότι το άτομο της φωτογραφίας είναι ο φερόμενος ως δράστης που πυροβόλησε και σκότωσε τον Κερκ. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσαν, ο ύποπτος φορά παντελόνι, μαύρο πουκάμισο με μακριά μανίκια, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το ομοσπονδιακό γραφείο του Σολτ Λέικ Σίτι ανέφερε συγκεκριμένα: «Ζητάμε τη βοήθεια του κοινού για την ταυτοποίηση αυτού του ατόμου σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ».

We are asking for the public’s help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Η δημοσίευση της φωτογραφίας έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του FBI ότι διαθέτει ευκρινές βίντεο με τον φερόμενο ως δράστη ενώ σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα των ομοσπονδιακών αρχών που έχουν αναλάβει την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το τυφέκιο του δράστη σε μια δασώδη περιοχή, μέσα από την οποία διέφυγε αφού πυροβόλησε τον Κερκ.

Σε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ η Wall Street Journal ανέφερε ότι τα φυσίγγια που εντόπισαν στο όπλο του δράστη, είχαν χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα και μηνύματα υπέρ των τρανς ατόμων.

Το χρονικό της δολοφονίας που σόκαρε τον κόσμο

Ο Κερκ, ο οποίος ήταν γνωστός για τις ομιλίες του σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλες τις ΗΠΑ, βρισκόταν στο Utah Valley University για την πρώτη από τις πολλές προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε πανεπιστημιουπόλεις.

Φορώντας ένα απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, καθισμένος σε καρέκλα κάτω από λευκή σκηνή με τα μπλε και κόκκινα χρώματα της περιοδείας του «American comeback», απαντούσε σε ερωτήσεις κοινού που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο.

Βίντεο έδειξαν ότι ο Κερκ συζητούσε με έναν φοιτητή για τους μαζικούς πυροβολισμούς πριν σκοτωθεί.

«Ξέρετε πόσοι Αμερικανοί τρανσέξουαλ υπήρξαν δράστες μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» αναρωτήθηκε ο Κερκ, πριν απαντήσει: «Πάρα πολλοί».

Ο Κερκ αναρωτήθηκε ξανά: «Ξέρετε πόσοι μαζικοί εκτελεστές υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια;». Απάντησε: «Μετρώντας ή μη τη βία των συμμοριών;» πριν ακουστεί ένας πυροβολισμός. Αυτά ήταν και τα τελευταία του λόγια. Ο Κερκ κατέρρευσε στην καρέκλα του δευτερόλεπτα αργότερα.

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Ο Κερκ ήταν μία από τις πιο μεγάλες συντηρητικές φωνές των ΗΠΑ, προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης και βασικός σύμμαχος του Τραμπ.

Ήταν συνιδρυτής του Turning Point USA, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που υπερασπίζεται τη συντηρητική πολιτική σε σχολικές και πανεπιστημιακές σχολές, όταν ήταν μόλις 18 ετών.

Με τον συνιδρυτή του, Γουίλιαμ Μοντγκόμερι, η οργάνωση είχε ως στόχο να μεταφέρει τις ιδέες τους για χαμηλότερους φόρους και λιγότερο κράτος σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλες τις ΗΠΑ. Υποστήριξαν ότι η μη κερδοσκοπική τους οργάνωση παρείχε ένα αντίβαρο στη φιλελεύθερη πολιτική που κυριαρχούσε σε μεγάλο βαθμό στις πανεπιστημιουπόλεις.

Το Turning Point υποστήριξε με ενθουσιασμό τον Τραμπ μόλις αυτός κατέκτησε το χρίσμα για την προεδρία το 2016, με τον Κερκ να υπηρετεί ως προσωπικός βοηθός του μεγαλύτερου γιου του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Κερκ ανέβηκε με την εκστρατεία του Τραμπ και έγινε αναγνωρίσιμη προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης, εμφανιζόμενος τακτικά στην τηλεόραση, όπου έπλεκε το εγκώμιο του προέδρου και παρενέβαινε σε πολιτιστικούς πολέμους.

Το podcast του, The Charlie Kirk Show, φιλοξενούσε τακτικά καλεσμένους με ειλικρινείς απόψεις για πολιτιστικά θέματα.

Ο Τραμπ θα του απονείμει μετά θάνατον το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια ομιλίας του στην τελετή για την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει ειδική αναφορά στην εν ψυχρώ δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, χθες Τετάρτη (10.09.2025) σε δημόσια εμφάνιση σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του αποτίοντας φόρο τιμής στον συντηρητικό ίνφλουενσερ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πριν ξεκινήσουμε, επιτρέψτε μου να εκφράσω τον τρόμο και τη θλίψη που ένιωσαν τόσοι πολλοί Αμερικανοί για την αποτρόπαια δολοφονία του Τσάρλι Κερκ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Ο Τσάρλι ήταν ένας υπέρμαχος της ελευθερίας και πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους. Οι προσευχές μας είναι με την υπέροχη σύζυγό του, Έρικα, και τα όμορφα παιδιά του» ενώ αποκάλυψε ότι θα του απονείμει μετά θάνατον το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας.