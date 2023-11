Τουλάχιστον τρία παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε από έναν άνδρα στο Δουβλίνο.

Η ιρλανδική αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αστυνομικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο στην πλατεία Πάρνελ στο Δουβλίνο ενώ έχουν φτάσει και άλλες δυνάμεις στο σημείο.

❗🔪🇮🇪 – #BREAKING: Multiple children stabbed near a school in #Dublin, #Ireland.



Eyewitnesses claim a ‘man of foreign descent’ went on a stabbing spree injuring at least three. pic.twitter.com/YlpjCvARN0 — 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) November 23, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν πέντε τραυματίες, από τους οποίους οι τρεις είναι παιδιά. «Πρόκειται για έναν άντρα ενήλικα, μία γυναίκα και τρία νεαρά παιδιά», σημειώνει εκπρόσωπος των αρχών στο Δουβλίνο.

Ireland – At least three children have been taken to hospital following a suspected stabbing in Dublin city centre.#ParnellSquare #Dublin #Ireland pic.twitter.com/jDylj3J4PB — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) November 23, 2023

«Ένα μικρό κορίτσι έχει σοβαρά τραύματα, τα άλλα δύο παιδιά έχουν μικρότερα τραύματα. Η γυναίκα επίσης έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό ενώ ο ενήλικας πιο ελαφρύ. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η εφημερίδα Irish Times ανέφερε ότι ο βασικός ύποπτος της επίθεσης συνελήφθη και φέρει τραύματα που πιστεύεται να προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι ο άνδρας προσπάθησε να επιτεθεί σε νεαρά άτομα και ότι περαστικοί επενέβησαν.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί έρευνες αναφέροντας ότι δεν αναζητά κάποιο άλλο άτομο αυτή τη στιγμή.

Το κίνητρο της επίθεσης, που σημειώθηκε κοντά σε σχολείο, δεν έχει αποσαφηνιστεί, πρόσθεσε η Irish Times.

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTE, η αστυνομία δεν θεωρεί το συμβάν τρομοκρατικού χαρακτήρα.