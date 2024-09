Δυτική Όχθη: Ένοπλος σκότωσε τρεις Ισραηλινούς φύλακες στα σύνορα της Ιορδανίας

Ένας ένοπλος άντρας πέρασε από την Ιορδανία στα σύνορα με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και σκότωσε σήμερα (08.09.2024) τρεις φύλακες του Ισραήλ στη γέφυρα Άλενμπι,, προτού οι δυνάμεις ασφαλείας τον εξουδετερώσουν.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση, τέτοιας φύσης, στα σύνορα με την Ιορδανία μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας ο οποίος έχει οξύνει την ένταση στην περιοχή.

Η επίθεση σημειώθηκε σε περιοχή υπό ισραηλινό έλεγχο, όπου φορτηγά από την Ιορδανία ξεφορτώνουν τα προϊόντα τους προτού αυτά εισέλθουν στη Δυτική Όχθη, εξήγησαν αξιωματούχοι.

Το πέρασμα, που είναι επίσης γνωστό ως γέφυρα Βασιλιά Χουσέιν, βρίσκεται περίπου στη μέση του δρόμου μεταξύ του Αμάν και της Ιερουσαλήμ.

«Ένας τρομοκράτης πλησίασε στην περιοχή της γέφυρας Άλενμπι από την Ιορδανία με φορτηγό, βγήκε από το φορτηγό και άνοιξε πυρ εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας που επιχειρούσαν στη γέφυρα», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

A Jordanian truck driver crosses the Allenby Bridge, murders 3 Israelis in a shooting attack. Security forces return fire and kill the perpetrator.



Jordanian truck drivers can be seen headed for extra security screening past the body of the perpetrator, after the crossing was… pic.twitter.com/OUKMvPwAnJ