Έφυγαν από τις Βρυξέλλες οι αγρότες – Τρεις τραυματίες αστυνομικοί

Σε πεδίο μάχης μετέτρεψαν οι αγρότες το κέντρο των Βρυξελλών το πρωί της Δευτέρας 26.02.2024.

Οι Ευρωπαίοι αγρότες επέστρεψαν στις Βρυξέλλες, σε λιγότερο από ένα μήνα μετά την ιστορική αγροτική κινητοποίηση της 1ης Φεβρουαρίου με 1.300 τρακτέρ, και διαδήλωσαν κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ προκαλώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα στη βελγική πρωτεύουσα.

Σχεδόν 1.000 τρακτέρ με σημαίες και πανό παρατάχθηκαν στους κεντρικούς δρόμους, εμποδίζοντας την κυκλοφορία στην πόλη και στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν πλατεία Σούμαν έξω από την έδρα του Συμβουλίου της ΕΕ.

Εκεί, επικράτησε ένταση καθώς οι αγρότες έσπασαν τα κιγκλιδώματα της αστυνομίας πλησιάζοντας το κτίριο όπου διεξαγόταν η συνεδρίαση και έβαλαν φωτιές σε λάστιχα και σε άχυρα με αποτέλεσμα μαύροι καπνοί να καλύψουν την περιοχή.

Για άλλη μια φορά, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν ρίψεις νερού από τουλάχιστον τρία οχήματα για να σβήσουν τις φλόγες.

Πηγή φωτογραφίας: Reuters

Οι σταθμοί του μετρό Σούμαν και Μάαλμπεκ έκλεισαν και στην περιοχή επικράτησε χάος. Στο κέντρο των Βρυξέλλων υπήρχε μια διάχυτη μυρωδιά κοπριάς, καμένων ελαστικών και δακρυγόνων.

#Farmers are holding demonstrations in #Brussels , expressing strong opposition to the EU’s Green Deal policies. Reports indicate some protests have involved targeting buildings of EU institutions. #EU #GreenDeal #FarmersProtest pic.twitter.com/u1nlAsDQOv

Οι αγρότες εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα το απόγευμα, υπό σφοδρή αστυνομική συνοδεία, γράφει η εφημερίδα.

Οι αγρότες εξέφρασαν τον θυμό τους για την έλλειψη ανταπόκρισης από τις ευρωπαϊκές αρχές στα αιτήματά τους, όπως τα εξής: δίκαια εισοδήματα, μείωση διοικητικών βαρών, τέλος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και αύξηση του προϋπολογισμού για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

#WATCH 🔴 In #Brussels right now, there are clashes between the police and protesting farmers. Tear gas is being used against the tractor drivers 🇧🇪🚜#FarmersProtest pic.twitter.com/j9ldxtqDjD