Εγκαταλείπει τη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ

Μέχρι σήμερα ο Τραμπ, μεγιστάνας των ακινήτων που δραστηριοποιείται πολύ ενεργά στην αγορά της Νέας Υόρκης, δήλωνε τόπο μόνιμης κατοικίας του το διαμέρισμά του στον Trump Tower, στην Πέμπτη Λεωφόρο. Στον Τραμπ ανήκει πάντως επίσης το συγκρότημα Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς (από το 1985) και εκεί περνά πολύ περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι στη Νέα Υόρκη αφότου έγινε ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Η οικογένειά μου και εγώ θα κάνουμε το Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα μόνιμη κατοικία μας», ανήγγειλε ο Τραμπ μέσω Twitter. «Παρά το γεγονός ότι πληρώνω εκατομμύρια δολάρια σε τέλη και φόρους σε τοπικό, δημοτικό και πολιτειακό επίπεδο, μου έχουν φερθεί πολύ άσχημα οι πολιτικοί ηγέτες της πόλης και της Πολιτείας», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη Νέα Υόρκη.

….New York, and always will, but unfortunately, despite the fact that I pay millions of dollars in city, state and local taxes each year, I have been treated very badly by the political leaders of both the city and state. Few have been treated worse. I hated having to make….

….this decision, but in the end it will be best for all concerned. As President, I will always be there to help New York and the great people of New York. It will always have a special place in my heart!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019