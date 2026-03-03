Κόσμος

Εγκλωβισμένη στο Ντουμπάι η σύντροφος του Φειδία Παναγιώτου: «Είμαστε σε απελπιστική κατάσταση»

«Είναι άνθρωποι που ήρθαν με τα μωρά τους. Σιγά - σιγά τα λεφτά τους τελειώνουν»
Εγκλωβισμένη στο Ντουμπάι η σύντροφος του Φειδία Παναγιώτου: «Είμαστε σε απελπιστική κατάσταση»

Με την αναταραχή στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται, η σύντροφος του Φειδία Παναγιώτου είναι μεταξύ εκείνων που βρίσκονται αποκλεισμένοι στο Ντουμπάι, με την ίδια να κάνει ανάρτηση για να μεταφέρει ότι η κατάσταση «είναι απελπιστική». 

Όπως περιγράφει η σύντροφος του Φειδία Παναγιώτου, Στυλιάνα Αβερκίου, ο κόσμος που έχει εγκλωβιστεί εκεί δεν έχει καμία ενημέρωση για το τι πρόκειται να γίνει, ενώ τα χρήματα έχουν αρχίσει να τελειώνουν. 

Όπως είπε χαρακτηριστικά, άνθρωποι που ξεκίνησαν για το Ντουμπάι, για ένα ταξίδι 2 -3 ημερών, έχουν μείνει εκεί 10 μέρες, με αποτέλεσμα να χρειάζεται κάποιες φορές να ζητήσουν χρήματα για να μπορέσουν να βγάλουν τη μέρα τους.

 
 
 
 
 
Μάλιστα, όπως είπε η ίδια, πολλά ξενοδοχεία, εκμεταλλευόμενα την κατάσταση, έχουν ανεβάσει τις τιμές. 

Η Στυλιάνα Αβερκίου ταξίδεψε στο Ντουμπάι για το bachelorette πάρτι της, το οποίο ωστόσο εξελίχθηκε σε μια τρομακτική εμπειρία τόσο για την ίδια, όσο και για τα άτομα που την συνόδευαν.

