Στυλιάνα Αβερκίου: Τρόμος στο Ντουμπάι για την σύντροφο του Φειδία Παναγιώτου – «Έτρεμαν τα πόδια μου»

Η Στυλιάνα Αβερκίου βρέθηκε στο Ντουμπάι για το bachelorette πάρτι της, το οποίο ωστόσο εξελίχθηκε σε μια τρομακτική εμπειρία τόσο για την ίδια, όσο και για τα άτομα που την συνόδευαν. Ο Φειδίας Παναγιώτου δεν ήταν μαζί της. Ενημερωνόταν τηλεφωνικά από την αρραβωνιαστικιά του για τα όσα συνέβαιναν όταν το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση.

Μέσα από βίντεο που δημοσιοποίησε η πρώην παίκτρια του «Big Brother» την Κυριακή 1η Μαρτίου στο TikTok, περιέγραψε τα όσα έζησε μαζί με τις φίλες και τη μητέρα της, όταν ενεργοποιήθηκε συναγερμός στο Ντουμπάι και έλαβαν ειδοποίηση να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο. Η Στυλιάνα Αβερκίου ανέφερε πως κάποια στιγμή έτρεμαν τα πόδια της, από τον φόβο. Ο Φειδίας Παναγιώτου περιμένει να επιστρέψει και να την συναντήσει. Για την ώρα πάντως η φωτογράφος και makeup artist, παραμένει εγκλωβισμένη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Είμαστε στο Ντουμπάι για το πάρτι μου, που μόνο πάρτι δεν είναι με τέτοια αγωνία και άγχος. Η εμπειρία που μπορώ να σας πω είναι η στιγμή που έτρεμαν τα πόδια μου κυριολεκτικά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω εκείνο το συναίσθημα, αλλά ήταν εκείνο που βλέπεις στα άρθρα και τις ειδήσεις και αγχώνεσαι, αλλά μετά λες “εντάξει, ο κόσμος εδώ κινείται κανονικά, οπότε ίσως είναι παραπληροφόρηση και μπορώ να ξεαγχωθώ”.

Είπαμε ότι δεν θα πάμε κάπου εκτός του ξενοδοχείου, θα μείνουμε μέσα. Πήγαμε στην πισίνα που ήταν ανοιχτή και έβλεπες τους ουρανοξύστες και ακούγαμε κάτι περίεργο. Ο κόσμος ξεκινούσε να είναι ανήσυχος, κοίταζε γύρω του τι γινόταν και ήρθε ειδοποίηση στο τηλέφωνο, ακούγονταν ο συναγερμός, αυτό το πράγμα το φρικιαστικό που σου λέει να πας κάπου με ασφάλεια.

Σηκωνόμαστε, πάμε γρήγορα στο δωμάτιο, παίρνουμε διαβατήρια και τα πράγματα, ήμασταν στον 38ο όροφο, το ασανσέρ ήταν γεμάτο, δεν βρίσκαμε να κατεβούμε και ήμασταν σε πανικό, γιατί ακούγαμε θορύβους. Αναγκαστήκαμε από τον 38ο όροφο να κατεβούμε στο lobby από τις σκάλες. Είχα και τη μαμά μου μαζί. Έβλεπες πράγματα έξω, έλεγες “τώρα μας βομβαρδίζουν;”, επικρατούσε ο πανικός.

Νιώθω λίγο άσχημα γιατί πήρα όλα μου τα αγαπημένα πρόσωπα και τα έφερα σε ένα ταξίδι που εξελίχθηκε έτσι. Έχω αυτό το βάρος μέσα μου» είπε η Στυλιάνα Αβερκίου.

Ο Φειδίας Παναγιώτου είχε κάνει πρόταση γάμου στην Στυλιάνα Αβερκίου λίγους μήνες πριν το ξεκίνημα του Big Brother. Γνώριζε για την απόφαση της 24χρονης να πάρει μέρος στο ριάλιτι και όπως είχε αναφέρει ο ίδιος, την στήριξε. Η αγαπημένη του έμεινε στο σπίτι για δύο εβδομάδες.

Η Στυλιάνα Αβερκίου είναι 24 χρονών και ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media αλλά κυρίως στην πλατφόρμα του Tiktok. Η ίδια είναι ζευγάρι με τον Κύπριο Ευρωβουλευτή και Youtuber Φειδία Παναγιώτου με τον οποίο πολύ συχνά κάνει livestreaming και ανεβάζει αστεία βίντεο.