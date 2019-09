Έγραψε ιστορία μια Αμερικανίδα! Διέσχισε 4 φορές την Μάγχη κολυμπώντας χωρίς να σταματήσει

Το σημαντικό αυτό επίτευγμα έκανε Σάρα Τόμας από το Κολοράντο στις δυτικές ΗΠΑ διασχίζοντας την Μάγχη. Η Τόμας έφτασε σήμερα το πρωί κοντά στο Ντόβερ, στη νότια Αγγλία, καταχειροκροτούμενη από τη μικρή ομάδα ανθρώπων που την υποδέχθηκε. «Αισθάνομαι λίγο άρρωστη», ακούγεται να λέει σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

Η 37χρονη κολυμβήτρια ανοιχτής θαλάσσης, η οποία πέτυχε τον στόχο της αυτόν έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της για καρκίνο του μαστού, αφιέρωσε το επίτευγμά της στους άλλους ανθρώπους που έχουν επιζήσει μετά την εμφάνιση καρκίνου.

«Ο καρκίνος σου προκαλεί έναν φόβο που δεν φεύγει ποτέ«, εμπιστεύτηκε η Αμερικανίδα, αλλά ο στόχος της να διασχίσει τέσσερις φορές την Μάγχη την βοήθησε να συνεχίσει την μάχη της κατά της νόσου.

«Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να έχω έναν στόχο και όνειρα πέρα από τον καρκίνο», είπε.

Extraordinary, amazing, super-human!!! Just when we think we’ve reached the limit of human endurance, someone shatters the records. Huge congratulations to Sarah Thomas on swimming the English Channel 4x continuously!!! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏊‍♀️🇫🇷 🏊‍♀️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏊‍♀️🇫🇷🏊‍♀️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/kOa9QlereH

— Lewis Pugh (@LewisPugh) September 17, 2019