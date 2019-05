Είδαν τον Χάρο με τα μάτια τους αυτοί οι καθαριστές τζαμιών! Σοκαριστικό βίντεο

Οι εικόνες έρχονται από την Οκλαχόμα και είναι πραγματικά εφιαλτικές! Πρωταγωνιστούν δύο καθαριστές τζαμιών, οι οποίοι βρίσκονται στην μεγάλη μεταλλική πλατφόρμα και σε ύψος δεκάδων μέτρων, όταν ξαφνικά η τεράστια αυτή κατασκευή μετατρέπεται σε… εφιαλτική κούνια!

Ξεκίνησε να κουνιέται μπρος – πίσω με μεγάλη ταχύτητα και οι αυτόπτες μάρτυρες παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα τα όσα συνέβαιναν.

Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο, ενώ κανείς δεν ξέρει ακόμη πώς ξεκίνησε αυτή η… τρελή κούρσα.

Οι εργάτες δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, με πυροσβέστες και ασθενοφόρα να φτάνουν επίσης άμεσα στο σημείο.

TAC 8: This was the scene moments ago. The basket is now secured and firefighters are working to get the two window washers out of the basket. Injuries unknown at this point. BF pic.twitter.com/exeFsXCkuV

— Oklahoma City Fire (@OKCFD) May 15, 2019