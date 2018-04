Μπορεί να έχουν περάσει 17 χρόνια από όταν ολοκλήρωσε τη θητεία της ως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ωστόσο η Μαντλίν Ολμπράιτ συνεχίζει να δέχεται «πυρά» για την εισβολή στο Ιράκ…

Μέλη του Διεθνούς Κέντρου Δράσης στη Νέα Υόρκη, βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα, και διέκοψαν δύο φορές την ομιλία της.

Την πρώτη φορά, μια γυναίκα φώναξε «Σκοτώσατε μισό εκατομμύριο ιρακινά παιδιά! Έχετε αίμα στα χέρια σας!», με την Ολμπράιτ να απαντά «πιστεύω στην ελεύθερη έκφραση».

First disruption: 500,000 children were killed by @madeleine ’s sanctions on Iraq 🇮🇶 #USoutofeverywhere pic.twitter.com/F8sfWt3xn6

Ακολούθησε δεύτερη διακοπή, με μια γυναίκα να φωνάζει: «Είσαι εγκληματίας πολέμου!».

«Σέβομαι το δικαίωμά σου να μιλήσεις, θα ήθελα να σεβαστείς το δικό μου», απάντησε ψύχραιμα η Ολμπράιτ.

Second disruption: @madeleine is a war criminal. She helped destroy Yugoslavia in the 1990s. #USoutofeverywhere pic.twitter.com/t78i8nVQcM

— Workers World Party (@workersworld) April 11, 2018