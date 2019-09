Το απίστευτο περιστατικό έγινε λίγο πριν τις 9 το βράδυ όταν η μαύρη Mercedes-Benz έσπασε τις τζαμαρίες του 40όροφου υπερπολυτελούς κτιρίου και βρέθηκε στην μέση του λόμπι.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι αυτή η εισβολή δεν θεωρείται ύποπτη αλλά ακόμα ερευνάται το περιστατικό. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο οδηγός ήταν σε κατάσταση σοκ και με το που βγήκε από το αυτοκίνητο εργαζόμενοι στο κτίριο τον πήραν και τον έβαλαν να κάτσει σε έναν καναπέ.

Δείτε τα βίντεο από το περιστατικό

BREAKING: Car plows into Trump building lobby in New Rochelle, New York; Multiple injuries reported & the driver is being questioned pic.twitter.com/MAS5BBSLpD — Breaking911 (@Breaking911) September 18, 2019

Damaged car being removed from Trump Plaza New Rochelle. Totaled, obviously. pic.twitter.com/jZx3QylX1u — Tony Aiello (@AielloTV) September 18, 2019

Cleanup underway at Trump Plaza New Rochelle. Police investigating why man drove car into lobby. Believed to be accidental but still under investigation. Residents coming and going, returning home from dinner, walking their dogs. pic.twitter.com/9Xr7C4C2Yl — Tony Aiello (@AielloTV) September 18, 2019