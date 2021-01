Εισβολή στο Καπιτώλιο: Αστυνομικοί άνοιξαν το «δρόμο» στους οπαδούς του Τραμπ (video)

Τράβηξαν τα κιγκλιδώματα και άνοιξαν το δρόμο στους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ να εισβάλουν στο Καπιτώλιο, να καταπατήσουν το «ναό» της Δημοκρατίας στις ΗΠΑ, να βανδαλίσουν και να γράψουν (μαζί με τον πρόεδρό τους) μια από τις πιο «μαύρες» σελίδες στην ιστορία της χώρας.

Οι ευθύνες των αστυνομικών στα όσα έγιναν στο Καπιτώλιο το μεσημέρι (ώρα ΗΠΑ) της Τετάρτης (06.01.2021) καταγράφονται σε ένα video ντοκουμέντο: είναι η στιγμή που φαίνονται ξεκάθαρα να τραβούν τα κάγκελα και να αφήνουν τον όχλο των υποστηρικτικών του Ντόναλντ Τραμπ να περάσει στον προαύλιο χώρο.

Το video που ανέβασε στο TikTok ο δημοσιογράφος Μάρκους Ντιπάολα κάνει εδώ και ώρες το γύρο του διαδικτύου και ενισχύει τις φωνές για τις ευθύνες της αστυνομίας.

Around 50 meters northeast of the Capitol, this TikTok video by @marcusdipaola appears to show officers moving barricades aside and letting the protesters in. https://t.co/eV3AskZ0RR pic.twitter.com/7ECwRyCGqw January 7, 2021

Γιατί πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν εκφράσει υποψίες πως ίσως η αστυνομία να έκανε τα… στραβά μάτια στους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ. Τη θεωρία αυτή ενισχύει η αργοπορία να αναπτυχθει η Εθνοφρουρά, ενώ είχε γίνει εισβολή στο Καπιτώλιο, που αποφασίστηκε αργά και (κατά πληροφορίες) εξαιτίας παρέμβασης του Μάικ Πενς!

Άλλοι πάλι θεώρησαν πως η αστυνομία πιάστηκε στον ύπνο.

this footage is wild. look how easy this was for them https://t.co/0av29cNvZv — Charlie Warzel (@cwarzel) January 7, 2021

Άλλο βίντεο από τη στιγμή της εισβολής, άλλωστε, δείχνει τον όχλο να εισβάλει στο Καπιτώλιο και έναν, μόνο έναν, αστυνομικό να έρχεται αντιμέτωπος με τους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ και να αναγκάζεται να υποχωρήσει.

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Από το «ντου» του εξαγριωμένου πλήθους στο Καπιτώλιο, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μια γυναίκα δέχτηκε πυροβολισμό από αστυνομικό κατά τη διάρκεια της εισβολής και άλλοι τρεις άνθρωποι, ένας άνδρας και δυο γυναίκες, πέθαναν εξαιτίας τραυματισμών που υπέστησαν στα επεισόδια έξω από το κτίριο.