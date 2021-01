Εισβολή στο Καπιτώλιο: Γυρίζουν την πλάτη στον Τραμπ και ζητούν καθαίρεση

Ένας πρόεδρος υπεύθυνος (αν όχι υποκινητής) μιας από τις χειρότερες στιγμές στην ιστορία της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταμάτησε τους οπαδούς του από το να εισβάλουν στο Καπιτώλιο και τώρα βλέπει όλους να γυρίζουν εναντίον του. 14 μέρες πριν από το τέλος της θητείας του, ο Τραμπ παραδίδει μια χώρα διχασμένη και «υπογράφει» άλλους τέσσερις θανάτους (αυτός είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός όσων έγιναν χθες στο Καπιτώλιο), πέρα από εκείνους εξαιτίας του τρόπου που διαχειρίστηκε την πανδημία.

Παρά την εισβολή στο Καπιτώλιο, παρά την καταστροφή και το χάος, η Γερουσία «γύρισε» στις θέσεις της για να «ραπίσει» τον Ντόναλντ Τραμπ. Και με συντριπτική πλειοψηφία απέρριψε την προσπάθεια συμμάχων του προέδρου να εμποδίσουν την κύρωση του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών στην Αριζόνα, την οποία μετά από πολλά χρόνια έχασε Ρεπουμπλικανός υποψήφιος. Το σώμα απέρριψε την ένσταση με 93 ψήφους έναντι 6.

Κι όταν έγινε ένσταση και για την Πενσιλβάνια, την απέρριψε κι αυτή με ψήφους 92-7. Η κίνηση οδήγησε στη διακοπή της συνεδρίασης της ολομέλειας του Κογκρέσου και σε νέες, χωριστές συνεδριάσεις των δύο σωμάτων του. Η συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων επί της ένστασης συνεχίζεται και η ολομέλεια του Κογκρέσου θα συγκληθεί και πάλι αφού ολοκληρωθεί.

Αφού έγινε γνωστό το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας, ο Μιτς Μακόνελ, ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος της Γερουσίας, ανέφερε πως δεν αναμένει άλλες ενστάσεις στην κύρωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας του εκλεκτορικού σώματος.

«Χαστούκι» στον Τραμπ ήρθε και από την Βουλή των Αντιπροσώπων, που επίσης απέρριψε την προσπάθεια να μην κυρωθεί η νίκη του Τζο Μπάιντεν στην Αριζόνα. Το σώμα απέρριψε την ένσταση με 303 ψήφους έναντι 121. Αφού ανακοίνωσε το αποτέλεσμα, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόσι, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινούσε πλέον η κοινή συνεδρίαση των δύο σωμάτων, της ολομέλειας του Κογκρέσου, για να κυρωθούν τα αποτελέσματα των υπολοίπων πολιτειών.



Οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ έστησαν ακόμη και κρεμάλες έξω από το Καπιτώλιο…

Με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ να το… σκέφτεται και την εκπρόσωπο Τύπου της Μελάνια Τραμπ να παραιτείται, φαίνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μένει… μόνος. Ο Μάικ Πενς ήταν ο πρώτος που του γύρισε την πλάτη και καλείται από πολλούς να ενεργοποιήσει την 25η τροπολογία για την καθαίρεση του προέδρου.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης συζήτησαν την πιθανότητα να απομακρύνουν τον Ντόναλντ Τραμπ από την εξουσία μετά την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο.

Οι συζητήσεις τους αφορούσαν την 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία επιτρέπει στον αντιπρόεδρο και σε μια πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου να κηρύσσουν τον πρόεδρο «ανίκανο» να ασκεί τα καθήκοντά του, μετέδωσαν CNN, CBS και ABC, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές.

Όμως καμιά επίσημη πρόταση δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη στον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, διευκρινίζει το CBS.

Όλοι οι Δημοκρατικοί της Δικαστικής Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων απηύθυναν επιστολή στον Μάικ Πενς ζητώντας του να επικαλεσθεί την 25η τροπολογία «προς το συμφέρον της δημοκρατίας».

Γι’ αυτούς, ο Ντόναλντ Τραμπ «είναι ψυχικά άρρωστος και ανίκανος να διαχειρισθεί και να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020».

Το ίδιο ζητά και η Washington Post. Κατά τους αρθρογράφους της, «ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την πράξη της ανταρσίας» που σημειώθηκε στο Καπιτώλιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ «απέδειξε πως αντιπροσωπεύει μια σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία, πρέπει να απομακρυνθεί», προσθέτουν.

Άλλοι, όπως η βουλευτής των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ, έκαναν γνωστό πως σκοπεύουν να παρουσιάσουν νέες κατηγορίες στο Κογκρέσο για την παραπομπή του προέδρου, όμως αυτή η διαδικασία είναι περισσότερο μακρά και δεν είναι πιθανό να ολοκληρωθεί πριν από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου.

«Ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ θα πρέπει να παραπεμφθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να καθαιρεθεί από τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε η Ομάρ στο Twitter.

