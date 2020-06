Η κατάσταση έχει βγει εκτός ελέγχου στις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται πολύ σοβαρά να βγάλει τον στρατό στους δρόμους κάνοντας κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν και θεωρείται αν μη τι άλλο ακραίο.

Όπως μεταδίδει το CNN οι μυστικές υπηρεσίες μετά τα χθεσινά γεγονότα έκλεισαν τους περισσότερους δρόμους γύρω από τον Λευκό Οίκο μετατρέποντάς τον σε φρούριο.

Ένα σιδερένιο τείχος σχεδόν 3 μέτρων υψώθηκε γύρω από το πάρκο Λαφαγέτ. Μοιάζει με τους αδιαπέραστους φράχτες που υψώνονται σε γεγονότα υψηλής ασφάλειας όπως πολιτικά συνέδρια ή ορκωμοσίες.

Την εικόνα σήμερα το πρωί στην Ουάσινγκτον περιγράφει γλαφυρά το βίντεο που ανέβασε πριν από λίγο στο twitter η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Λένα Αργύρη.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Muriel Bowser, δήλωσε σοκαρισμένη από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η αστυνομία τους ειρηνικούς διαδηλωτές έξω από τον Λευκό Οίκο το βράδυ της Δευτέρας. Όπως είπε οι άνθρωποι αυτοί δεν παραβίασαν καμία απαγόρευση κυκλοφορίας, δεν προκάλεσαν τους αστυνομικούς και η αστυνομία επενέβη βίαια για να τους διαλύσει μόνο και μόνο για να μπορεί να περάσει ο Πρόεδρος από εκεί.

Είπε ακόμα ότι θα είναι ανάρμοστο να βγει ο στρατός στους δρόμους. Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία διέλυσε τους συγκεντρωμένους προκειμένου να μπορέσει να πάει ο Τραμπ στην εκκλησία μόνο και μόνο για να φωτογραφηθεί κρατώντας την βίβλο. Κάτι το οποίο στηλίτευσαν πολλοί ιερωμένοι λέγοντας ότι δεν πήγε εκεί για να προσευχηθεί, ή για να δηλώσει μετάνοια ή για να εκφράσει την λύπη του για τις ζωές που χάνονται.

Me and my friends were teargassed to make this political ad happen. https://t.co/32a6sbZHRk

Εντωμεταξύ από τις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός Πρόεδρος «πυροβολούσε» μέσω twitter αποθεώνοντας και ευχαριστώντας τον εαυτό του για την «καλή δουλειά» που όπως είπε έγινε χθες στην Ουάσινγκτον.

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!).