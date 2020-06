Αστυνομικοί και διαδηλωτές έγιναν ένα σε πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ. Από το Λος Άντζελες, μέχρι την Ατλάντα και το Ντένβερ αλλά και τη Νέα Υόρκη πολλοί αστυνομικοί όχι μόνο γονάτισαν αλλά και αγκάλιασαν και χαιρέτισαν τους διαδηλωτές δείχνοντας την συμπαράστασή τους στους αμερικανούς που έχουν ξεσηκωθεί μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στην Μινεάπολη.

Στην Ατλάντα, αστυνομικοί γονάτισαν μπροστά στους διαδηλωτές.

Στο Ντένβερ, ο αρχηγός της αστυνομίας, Paul Pazen έγινε ένα με τους διαδηλωτές.

Police chief Pazen marches with #DenverProtest. He has ordered the @DenverPolice to stand down against peaceful protest tonight. #Denver #denverprotests pic.twitter.com/bp2hlIlMrg