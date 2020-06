Από την περασμένη Παρασκευή όταν αναγκάστηκε για κάποια ώρα να κρυφτεί σε καταφύγιο μαζί με τη Μελάνια και τον Μπάρον, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ακούσει τις συμβουλές να μην κάνει δημόσιες εμφανίσεις. Προφανώς τους άκουσε γιατί ήθελε να κάνει το… σόου που έκανε πριν από μερικές ώρες.

Με ελεύθερους σκοπευτές να τον συνοδεύουν, αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί ακόμη και μέσα στον Λευκό Οίκο, φυσικά με την προεδρική ασφάλεια παρούσα και ελικόπτερα να πετούν από πάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε για να… περάσει το δρόμο με τα πόδια και να πάει στην εμβληματική αγγλικανική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, στο Πάρκο Λαφαγιέτ.

Ο ναός αποκαλείται «η εκκλησία των προέδρων», κι έχουν πάει όλοι οι εν ενεργεία αρχηγοί του κράτους των ΗΠΑ από το 1816, όταν ανεγέρθηκε. Το ότι ο Τραμπ πήγε στη συγκεκριμένη εκκλησία, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, επίσης δεν είναι τυχαίο.

Η εκκλησία που βρίσκεται ένα τετράγωνο από τον Λευκό Οίκο, υπέστη φθορές στα επεισόδια της Κυριακής. Πριν… ξεμυτίσει ο Τραμπ φυσικά, αστυνομικοί, αρκετοί έφιπποι, έκαναν έφοδο για να διώξουν τους κυρίως ειρηνικούς διαδηλωτές. Για να μη “χαλάσει” η εικόνα που ήθελε ο πρόεδρος.

Η εικόνα του Τραμπ να περπατά σε έναν διάδρομο στις άκρες του οποίου ήταν παραταγμένοι πάνοπλοι αστυνομικοί φυσικά δεν είναι τυχαία. Ούτε η εικόνα του (πάντα βλοσυρού κι αγέλαστου) προέδρου των ΗΠΑ να ποζάρει μπροστά στην εκκλησία με μια Βίβλο στο χέρι.

Νωρίτερα άλλωστε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ανακηρύξει τον εαυτό του πρόεδρο του «νόμου και της τάξης». Και ξέρει πως ενόψει εκλογών, θρησκεία και ασφάλεια θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Κι ας υποτίμησε η κυβέρνησή του τον κορονοϊό με αποτέλεσμα να πεθάνουν χιλιάδες.

Πριν κάνει τη… βόλτα του στην (φλεγόμενη όπως δεκάδες άλλες πόλεις) Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει το διάγγελμα που τον συμβούλευσαν οι συνεργάτες του. Απευθύνθηκε στον αμερικανικό λαό. Και ανακοίνωσε πως κατεβάζει το στρατό στους δρόμους της Ουάσινγκτον. Και απείλησε να το κάνει κι αλλού αν οι κυβερνήτες δεν τον ακούσουν.

Είμαι ο πρόεδρος του νόμου και της τάξης, είπε. Και ανακοίνωσε ότι έδωσε διαταγή να βγουν στους δρόμους «χιλιάδες βαριά οπλισμένοι στρατιώτες» και αστυνομικοί». Χαρακτήρισε «εγχώρια τρομοκρατία» τα επεισόδια των τελευταίων ημερών μετά την άγρια δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

Ο Τραμπ απείλησε να στείλει το στρατό στις πόλεις και στις πολιτείες που θα αρνηθούν να υπακούσουν την εντολή του προς τους δημάρχους και τους κυβερνήτες να αναπτύξουν «συντριπτικές» δυνάμεις των υπηρεσιών επιβολής της τάξης για να ανακτηθεί η κρατική «κυριαρχία στους δρόμους».

«Αν οποιαδήποτε πόλη ή πολιτεία αρνηθεί να προχωρήσει στις ενέργειες αυτές, τότε θα αναπτύξω τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και θα επιλύσω τάχιστα το πρόβλημα», απείλησε Ντόναλντ Τραμπ.

Την ώρα που ο Τραμπ υποσχόταν… law and order, έξω από τον Λευκό Οίκο γινόταν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να διαλυθούν διαδηλωτές.

Τα όσα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορούσαν να μην προκαλέσουν αντιδράσεις. Πρώτα πρώτα από τον αντίπαλό του στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν. Γιατί όσο χρησιμοποιεί ο Τραμπ την κατάσταση για προεκλογικούς λόγους άλλο τόσο το κάνει ο Μπάιντεν.

Ο πρώην αντιπρόεδρος και νυν υποψήφιος πρόεδρος, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι χρησιμοποιεί τον στρατό των ΗΠΑ «εναντίον του αμερικανικού λαού» και κατήγγειλε το γεγονός ότι έγινε χρήση δακρυγόνων εναντίον «ειρηνικών διαδηλωτών» για να φωτογραφηθεί μπροστά σε μια εκκλησία και να προσελκύσει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης στον ίδιο.

«Χρησιμοποιεί τον αμερικανικό στρατό εναντίον του αμερικανικού λαού. Εκτόξευσε δακρυγόνα εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών κι έριξε πλαστικές σφαίρες. Για μια φωτογραφία», ανέφερε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν σε ανάρτησή του στο Twitter.

He's using the American military against the American people.



He tear-gassed peaceful protesters and fired rubber bullets.



For a photo.



For our children, for the very soul of our country, we must defeat him. But I mean it when I say this: we can only do it together. https://t.co/G1yE67q9Nz