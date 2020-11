Εκλογές ΗΠΑ: Ο Τραμπ πανηγυρίζει για το αποτέλεσμα, επιτίθεται στον Μπάιντεν και το Twitter… τον βγάζει ψεύτη!

Παρ’ ότι ακόμα τίποτα δεν έχει ολοκληρωθεί στις ΗΠΑ και η ενσωμάτωση της πρώιμης και επιστολικής ψηφοφορίας δεν έχει γίνει, ο Τραμπ ξεκίνησε ήδη… τα πανηγύρια στο twitter.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρχικά “πόσταρε” πως το βράδυ των εκλογών θα κάνει διάγγελμα προς τους Αμερικανούς, σημειώνοντας πως πέτυχε μεγάλη νίκη.

Λίγο μετά με άλλο tweet τόνισε πως είναι μεγάλη η νίκη, αλλά προσπαθούν να τους την κλέψουν και κάπου εκεί… το twitter ανέλαβε δράση.

“Ένα μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου που κοινοποιείται σε αυτό το Tweet είναι αμφισβητούμενο και μπορεί να είναι παραπλανητικό σε εκλογές ή άλλη πολιτική διαδικασία”, αναφέρει το Twitter στο μήνυμα του Τραμπ.

Άλλο ένα επεισόδιο στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και το… αγαπημένο του μέσο.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!