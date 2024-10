Εκλογές ΗΠΑ: Πολιτικοί influencers με μυριάδες followers, το βαρύ πυροβολικό επικοινωνίας

Τρεις εβδομάδες πριν από τις κρισιμότερες – των τελευταίων δεκαετιών – προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, οι πολιτικοί influencers με τα εκατομμύρια ακολούθων έχουν πιάσει για τα καλά δουλειά.

Μία εξ αυτών των influencers είναι η Άλεξ Κούπερ, «η παρουσιάστρια podcast με τη μεγαλύτερη επιρροή και φήμη στις ΗΠΑ. Στην εκπομπή της θίγει ζητήματα όπως ο φεμινισμός, οι σχέσεις, το σεξ και η ψυχική υγεία αλλά προσφάτως φιλοξένησε την υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις.

Ο όρος influencer είναι ένας κατεξοχήν όρος των new media και, ειδικότερα, της εποχής των social media. Όταν μπαίνει και το political μπροστά τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα.

Τι είναι λοιπόν ο political influencer λοιπόν;

Με τον όρο μπορούμε να περιγράψουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων.

Η πρώτη κατηγορία είναι τα αυτά καθεαυτά πολιτικά πρόσωπα που έχουν ως αποστολή να ασκούν επιρροή σε όσους και όσες συντάσσονται πολιτικά μαζί τους και κατ’ επέκταση τούς ακολουθούν στα social media.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά influencers σε οποιοδήποτε άλλο τομέα πέραν της πολιτικής που όμως επιχειρούν να εμπλακούν στην πολιτική, ή, καλύτερα, να γίνουν influencers και στην πολιτική. Με αυτούς και θα ασχοληθούμε.

Τα social media είναι ο κύριος χώρος όπου οι νέοι αλληλεπιδρούν με τα πολιτικά μηνύματα και ο αντίκτυπός τους είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτός.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Pew Research Center οι μισοί περίπου Αμερικανοί ενημερώνονται για τις πολιτικές εξελίξεις μέσω των social media. Περίπου το 33% των νεαρών ενηλίκων κάτω των 30 ετών δηλώνει μάλιστα πως μαθαίνει τις ειδήσεις αποκλειστικά στο TikTok.

Οι influencers επομένως, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα social media περισσότερο απ’ όλους τους υπόλοιπους χρήστες, φαίνεται να διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης – και άρα και των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με άλλη έρευνα, το 57% των νέων δηλώνουν ότι οι αναρτήσεις από πολιτικούς influencers είχαν αντίκτυπο στις πολιτικές τους απόψεις και το 55% δηλώνει ότι οι πολιτικοί influencers έχουν επηρεάσει ακόμη και την εκλογική τους συμπεριφορά.

Επιπλέον, οι πολιτικοί influencers ενθάρρυναν 1 στους 3 νέους που συμμετείχαν στην έρευνα να πάνε ψηφίσουν και 1 στους 4 νέους δηλώνει ότι τους ενθάρρυναν να ενημερωθούν περισσότερο για τα πολιτικά δρώμενα.

Ο Τραμπ έχει δώσει τελευτία συνεντεύξεις σε μια σειρά από εκπομπές που απέχουν από τις τυπικές πολιτικές συζητήσεις με οικοδεσπότες influencers, κωμικούς και podcasters στοχεύοντας στα εκατομμύρια νέων κυρίως ανδρών που τις παρακολουθούν φανατικά και δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την πολιτική.

Ο Τραμπ κάθισε στα τέλη Αυγούστου απέναντι από τον Theo Von, κωμικό από την Λουιζιάνα που έχει ένα από τα πιο δημοφιλή podcasts στην Αμερική, το This Past Weekend with Theo Von.

Ξέχασε τα κλισέ του θέματα και έδειξε ενδιαφέρον για την προσωπική ζωή του οικοδεσπότη, πρώην χρήστη ναρκωτικών. «Είμαι σε απεξάρτηση εδώ και 10 χρόνια από ναρκωτικά και αλκοόλ», του είπε ο Θον.

«Είχα έναν μεγαλύτερο αδερφό που μου δίδαξε ένα μάθημα: μην πίνεις και μην καπνίζεις».

Στον αντίποδα, η Κάμαλα Χάρις που έχει, επίσης, επιδοθεί σε κούρσα εμφανίσεων σε μη συμβατικές εκπομπές -όπως 60 Minutes, Call Her Daddy, The View, The Howard Stern Show – σε μία προσπάθεια προσπάθεια να απευθυνθεί στους αναποφάσιστους νεαρούς και νεαρές.

Η πιο τολμηρή της εμφάνιση είναι εκείνη στο «Call Her Daddy» της Άλεξ Κούπερ, podcast για το σεξ και τις σχέσεις, εξαιρετικά δημοφιλές στο Spotify σε γυναίκες γύρω στα 35. Όταν η οικοδέσποινα την ρώτησε πώς αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόσκληση, η Κάμαλα Χάρις απάντησε:

«Ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους είναι να είσαι αληθινός και να μιλήσεις για πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Είναι η στιγμή που ο κόσμος θέλει να ξέρει πως οι άλλοι τους βλέπουν και τους ακούνε, πως ανήκουν σε μια κοινότητα και δεν είναι μόνοι».

Το podcast του Τζο Ρόγκαν πάλι «μετράει 20 εκατομμύρια ακροατές, τους περισσότερους από κάθε άλλη εκπομπή στις ΗΠΑ».

Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή podcasts παγκοσμίως, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε άντρες ακροατές.

Τα βίντεο του Τζον ΜάκΕντι, πρώην συνεργάτη του Τραμπ και προσωπικού του βοηθού, έχουν εκατομμύρια views. Σε αυτά ο ΜάκΕντι μιλάει συνήθως με επιθετικό τρόπο για σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα επιχειρηματολογώντας σταθερά ενάντια στη Χάρις και το κόμμα της.

Έχουν λοιπόν λόγο οι influencers στις αμερικανικές εκλογές; Υπομονή μέχρι τις 5 Νοεμβρίου και θα το μάθουμε…