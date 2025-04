Γάζα: Βίντεο – ντοκουμέντο καταρρίπτει την εκδοχή του Ισραήλ για τη δολοφονία διασωστών

Βίντεο από κάμερα στο ταμπλό ενός οχήματος, που δείχνει τις τελευταίες στιγμές 15 Παλαιστινίων διασωστών που σκοτώθηκαν στη Γάζα από την IDF τον περασμένο μήνα, φαίνεται πως καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον οχημάτων που «κινούνταν ύποπτα».

Το βίντεο ντοκουμέντο, αντικρούει την εξήγηση του Ισραήλ για τους λόγους για τους οποίους οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον μιας αυτοκινητοπομπής ασθενοφόρων και ενός πυροσβεστικού οχήματος στις 23 Μαρτίου, σκοτώνοντας 15 διασώστες.

Το βίντεο, που δημοσιεύθηκε από την Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου της Παλαιστίνης (PRCS), δείχνει τα οχήματα να κινούνται στο σκοτάδι με αναμμένα τα φώτα πορείας – πριν δεχθούν πυρά. Η PRCS δήλωσε ότι το βίντεο ελήφθη από το τηλέφωνο ενός τραυματιοφορέα που σκοτώθηκε, όπως σημειώνει το BBC.

Οι (IDF) αρχικά αρνήθηκαν ότι τα οχήματα είχαν ενεργοποιημένους τους προβολείς ή τα φώτα έκτακτης ανάγκης.

Αλλά σε δηλώσεις τους στο BBC, τόνισαν ότι: «Όλοι οι ισχυρισμοί, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που κυκλοφορούν σχετικά με το περιστατικό, θα εξεταστούν διεξοδικά και σε βάθος για να κατανοήσουμε την αλληλουχία των γεγονότων και τον χειρισμό της κατάστασης».

Ένας επιζών δήλωσε προ ημερών στο BBC ότι τα ασθενοφόρα είχαν αναμμένα τα εσωτερικά και εξωτερικά τους φώτα.



The Palestine Red Crescent Society has obtained a video from the family of a martyred EMT, found on his mobile phone after his body was recovered from a mass grave in Gaza. He was among 15 ambulance and relief team members… pic.twitter.com/8iWqULxijC