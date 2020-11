Εκλογές ΗΠΑ: Το ορθογραφικό του Ντόναλντ Τραμπ με τους… “Πολωνούς” που “έριξε” το Twitter

Τα χλευαστικά σχόλια χιλιάδων χρηστών των social media κατάφερε να προκαλέσει για ακόμη μία φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης (4/11), και ενώ τα αποτελέσματα των εκλογών δεν αποκλείεται να καθυστερήσουν πολύ, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Τwitter ότι «οι Πολωνοί» έκλεισαν.

«Είμαστε ΠΟΛΥ ψηλά, αλλά προσπαθούν να ΚΛΕΨΟΥΝ στις Εκλογές. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το κάνουν. Δεν μπορεί να καταμετρώνται οι ψήφοι όταν κλείσουν οι Πολωνοί!», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ έπειτα από πολύωρη σιγή στα social media. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντικατέστησε λίγα λεπτά αργότερα την λέξη «Πολωνοί» (“Poles”) με την λέξη «Κάλπες» (“Polls”), αλλά ήταν ήδη αργά.

Μετά την αρχική ανάρτηση του Τραμπ η λέξη «Πολωνοί» άρχισε να κυκλοφορεί στο Twitter με περισσότερα από 60.000 tweets να την αναφέρουν μέσα σε 45 λεπτά.

Do the Poles have any thoughts on this? #USAElections2020 pic.twitter.com/AEIywTrZzI

The president’s tweet is not true. No more votes are being cast, but they are allowed to be counted. Also, unless this is a reference to the Polish people or utility poles, it’s spelled “polls” pic.twitter.com/OCTmySSzsr