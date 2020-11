Εκλογές ΗΠΑ: Το θρίλερ είχε έναν νικητή – Μπάιντεν ο 46ος πρόεδρος και τελικά με… διαφορά

Η ιστορία πλέον γράφτηκε! Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών να εκτοπίζει από τον Λευκό Οίκο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά από αρκετά 24ώρα αγωνίας το θρίλερ στις ΗΠΑ έλαβε τέλος με τον Τζο Μπάιντεν να κάνει ένα… εκπληκτικό φίνις στο… παρά πέντε της καταμέτρησης και να ξεπερνά με άνεση τους 270 εκλέκτορες (έχει μέχρι στιγμής 279) που ήθελε για να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ.

Κλειδί για την επικράτησή του ήταν η Πολιτεία της Πενσιλβάνια (που είναι και η γενέτειρά του). Ο Τζο Μπάιντεν θα είναι ο 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Εκτός από τα παραδοσιακά προπύργια των Δημοκρατικών όπως η Νέα Υόρκη ή η Καλιφόρνια, ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε πολιτείες που είχε κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ το 2016: το Μίσιγκαν, την Πενσιλβάνια, το Ουισκόνσιν και, σύμφωνα με δύο ΜΜΕ, την Αριζόνα.

Το δίκτυο Fox News και το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press (AP) έκριναν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, πως ο Δημοκρατικός υποψήφιος είχε κερδίσει αυτή την παραδοσιακά ρεπουμπλικανική πολιτεία των δυτικών ΗΠΑ, εκτιμώντας πως θα ήταν αδύνατο για τον πρόεδρο να ανακτήσει έδαφος. Άλλα ΜΜΕ, όπως οι New York Times ή το CNN, προτιμούν να περιμένουν για να αποδώσουν τη νίκη.

Ο πρόεδρος πιστώνεται προς ώρας με 214 μεγάλους εκλέκτορες.

Ενώ τρεις αμερικανικές πολιτείες, –η Αλάσκα, η Βόρεια Καρολίνα και η Γεωργία– δεν έχουν ακόμη ανακηρύξει νικητή.

Μέχρι και τις 21:30 ώρα Ελλάδας η κατάσταση με τις πολιτείες που κέρδισαν ο Τζο Μπάιντεν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ως εξής (σε παρένθεση ο αριθμός των εκλεκτόρων):

Αριζόνα (11)*, Καλιφόρνια (55), Κολοράντο (9), Κονέκτικατ (7), Ντέλαγουερ (3), Χαβάη (4), Ιλινόι (20), Μέιν (3 στους τέσσερις), Μίσιγκαν (10), Μέριλαντ (10), Μασαχουσέτη (11), Μινεσότα (10), Νεμπράσκα (1), Νεβάδα (6), Νιου Χαμσάιρ (4), Νιου Τζέρζι (14), Νέα Υόρκη (29), Νέο Μεξικό (5), Όρεγκον (7), Πενσιλβάνια (20), Ρόουντ Άιλαντ (4), Βερμόντ (3), Βιρτζίνια (13), Ουάσινγκτον – ομοσπονδιακή πρωτεύουσα (3), Ουισκόνσιν (10), Ουάσινγκτον (12)

Αλαμπάμα (9), Άρκανσο (6), Νότια Καρολίνα (9), Βόρεια Ντακότα (3), Νότια Ντακότα (3) Φλόριντα (29), Άινταχο (4), Ιντιάνα (11), Άιοβα (6), Κάνσας (6), Κεντάκι (8), Λουιζιάνα (8) Μοντάνα (3), Μισισίπι (6), Μισούρι (10), Νεμπράσκα (4), Οχάιο (18), Οκλαχόμα (7), Τενεσί (11), Τέξας (38), Γιούτα (6), Δυτική Βιρτζίνια (5), Γουαϊόμινγκ (3).

Πολιτείες όπου τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμα γνωστά:

Αλάσκα (3), Τζόρτζια (16), Βόρεια Καρολίνα (15).

Στο πλευρό του στη θέση της αντιπροέδρου θα έχει την Καμάλα Χάρις την πρώτη γυναίκα που εκλέγεται στο συγκεκριμένο αξίωμα, αλλά και την πρώτη αφροαμερικανή.

Ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα πως αισθάνεται τιμή που οι Αμερικανοί τον επέλεξαν ως πρόεδρό τους και είπε πως τώρα είναι καιρός να επουλωθεί ο διχασμός που άφησε η προεκλογική εκστρατεία και η χώρα να ενωθεί.

«Αισθάνομαι τιμή και ταπεινότητα για την εμπιστοσύνη που έδειξε ο αμερικανικός λαός σε εμένα και στην εκλεγμένη αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Απέναντι σε πρωτόγνωρα εμπόδια, αριθμός ρεκόρ Αμερικανών ψήφισαν», έγραψε ο Μπάιντεν στο Twitter.

«Τώρα που η εκστρατεία έχει τελειώσει, είναι ο καιρός να αφήσουμε τον θυμό και τη σκληρή ρητορική πίσω μας και να ενωθούμε ως έθνος. Είναι ο καιρός να ενωθεί η Αμερική».

BREAKING: Joe Biden releases statement after TV networks call the election in his favor https://t.co/Dh1keQEyL6 #Election2020 pic.twitter.com/OjmHyIAaRR